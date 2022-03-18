شاهد .. حكاية طلاق الفنانة الحسناء ليلى مراد بسبب ’’الكمون‘‘ .. لن تصدق كيف حدث ذلك !! (تفاصيل وأسرار مخفية)

انت الان تتابع خبر حكاية طلاق الفنانة الحسناء ليلى مراد بسبب ’’الكمون‘‘ .. لن تصدق كيف حدث ذلك !! (تفاصيل وأسرار مخفية) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/18 الساعة 01:40 صباحاً | (عمار النجار)
روى الكاتب صالح مرسى ، وقائع الطلاق الأول بين الفنانة لیلی مراد ، والفنان الراحل أنور وجدي ، في كتابه « ليلى مراد » ، الذي يعد جزءا من سيرتها الذاتية التي روتها له بنفسها .
مرسي قال في كتابه : « استيقظت ليلي ذات يوم من النوم ، واستعدت لمغادرة البيت لتصوير بعض المشاهد لفيلم من أفلامها ، وجدت البيت وكأنه مقبل على معركة ، كان صوت أنور ، يتصاعد من المطبخ صارخا لاعئًا ، وكان صوت الأطباق والحلل يتطاير بين الحين والآخر ، ووجدت ليلى صديقهما محمد البكار في البيت فسألته عن سر الثورة ، فأخبرها أنه يطبخ طبخة دمشقية من التي يحبها » .
وأضاف : « عادت تسأل عن السبب ، فجاءها صوت أنور وجدي من خلفها صائحا : « البيت مفيهوش كمون یا ست هانم » ، التفتت ليلى إليه هادئة ، وكانت تعلم علم اليقين أن الكمون ليس سبب ثورته ، فقالت : « طيب وفيها إيه يعني يا أنور نبعت نشتری كمون » ، فصرخ أنور : « وإيه یعنی ، طب أنت طالق یا لیلی » .
خرجت لیلی بهدوء شديد إلى فندق « سمیرا ميس » لتقيم فيه وهي حاملة لقب مطلقة ، للمرة الأولى في حياتها ، كان يومًا قاسيا تعيشا حزيئًا ، فقيس ، الذي كانت تبحث عنه لم يكن له وجود ، كان وهما ، كان أكذوبة ، ومما زادها حزنا أنه في اليوم نفسه أرسل أنور إليها ورقة الطلاق ، لكن المياه عادت إلى مجاريها بينهما بعد تدخل من شقيقيها إبراهيم ومنير مراد ، وكان أنور يرتبط بعلاقة صداقة بهما بدأت منذ ارتباطه بليلي ، وعاما بعد عام تواصلت الحياة .
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