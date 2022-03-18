شاهد .. أنتشار صورة نادرة لشقيقة الزعيم ’’عادل إمام‘‘ مع زوجها الفنان مصطفى متولي .. والصدمة كيف ظهرت ؟؟ (اتفرج الصورة)

انت الان تتابع خبر أنتشار صورة نادرة لشقيقة الزعيم ’’عادل إمام‘‘ مع زوجها الفنان مصطفى متولي .. والصدمة كيف ظهرت ؟؟ (اتفرج الصورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/18 الساعة 01:10 صباحاً | (عمار النجار)

أعاد رواد مواقع التواصل تداول صورة قديمة للفنان عادل إمام أثناء حفل خطوبة شقيقته إيمان على النجم الراحل مصطفى متولي.

وظهر الفنان مصطفى متولي وهو يضع خاتم الزواج بإصبعها ويجلس بجوارها الفنان عادل إمام.

يذكر أن الفنان مصطفى متولي ولد في مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ عام 1949، وتعلم في معهد الفنون المسرحية ليتخرج ممثلاً، وتمكن من إيجاد موقع مميز له داخل الوسط الفني.

أثناء دراسته ظهرت موهبته في التمثيل إذ عمل في مسرح المدرسة ثم انتقل إلى القاهرة من أجل الدراسة، فالتحق بمعهد الفنون المسرحية. عمل في مسرح الحكيم في عدة مسرحيات مثل "يا سلام سلم..الحيطة بتتكلم"، وغيرها.

أدى الكثير من الأدوار بالأعمال السينمائية والمسرحية والتلفزيونية، بعض أدواره كانت دور أول وبعضها دور ثان، إلا أن مصطفى كان ممثلا جاداً في عمله حريص على أدائه.

توفي عن عمر يناهز 51 عاما في الخامس من أغسطس عام 2000 .

وكان وقتها يشارك مصطفي متولي في عرض مسرحية بودي جارد علي مسرح الهرم والتي استمرت بعد وفاته أكثر من 11 عاماً .

من أشهر الأعمال التي شارك في بطولتها هو فيلم " بخيت وعديلة" و " جزيرة الشيطان" و مسرحية " الواد سيد الشغال" ومسلسل " لن أعيش في جلباب أبي" وغيرها، وهو والد الفنان الشاب عمر متولي أحد نجوم مسرح مصر.