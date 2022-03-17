شاهد .. بعد وفاة أحمد زكي.. بطلة فيلم ’’البيه البواب‘‘ تفجر مفاجأة غير متوقعة وصادمة عن ميرفت أمين.. ماذا قالت ؟؟

انت الان تتابع خبر بعد وفاة أحمد زكي.. بطلة فيلم ’’البيه البواب‘‘ تفجر مفاجأة غير متوقعة وصادمة عن ميرفت أمين.. ماذا قالت ؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/18 الساعة 12:40 صباحاً | (عمار النجار)

ذكرت الفنانة مهجة عبد الرحمن، التي أدت دور زينب في فيلم البيه البواب، كواليس الفيلم مع الفنان الراحل أحمد زكي.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامي محمد الشاذلي، في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إنه تم اختيارها من معهد التمثيل، حيث كانت تدرس الديكور، مشيرة أنها شاركت في فيلم "الحريف"، مع الفنان عادل إمام، ثم شاركت في الجزء الأول من مسلسل "سنبل رحلة المليون" مع الفنان محمد صبحي، لافتة إلى أن أكثر دور "علم" مع الجمهور هو دور زوجة أحمد زكي في فيلم "البيه البواب".

وأوضحت "مهجة عبدالرحمن" أنها لم تكن تتوقع نجاح الدور بهذا الشكل لافتة أن اختيارها جاء بناء على ترشيح المخرج محمد خان للفنان الراحل أحمد زكي، وتواصل معها أحمد زكي وقامت بآداء الدور.

ونفت "مهجة عبدالرحمن" ما تردد عن أن الفنان أحمد زكي قام بضربها أثناء تصوير الفيلم، لافتة إلى أن تصوير دورها استغرق شهرين كاملين مثنية على مخرج البيه البواب المخرج حسن إبراهيم.

وأشارت أنها لم تكن بديلة للفنانة ميرفت أمين، كما تردد، مضيفة: "الصورة اللي أنا وهو والعيال واللي بتنزل في الجرايد دي كانت معايا وفيه صحفي دخل عندي الأوضة في استديو النحاس وقعد يطلب مني صورة وأخد الصورة دي وأحمد زكي قالي إن دي صورة الأفيش وغلاف مجلة".

وأوضحت أن الخبر انتشر بأن الفيلم استقر بعد اختيار أحمد زكي بديلًا لعادل إمام ومهجة عبدالرحمن وبديلة لميرفت أمين، مشيرة أن هذه الأخبار أغضبت الفنان الراحل أحمد زكي.