شاهد .. أسرار صادمة.. إحدى زيجات النجم ’’حسين فهمي‘‘ فضحت تفاصيل مخزية عن تعذيبه لها.. لن تصدق من تكون ؟؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر أسرار صادمة.. إحدى زيجات النجم ’’حسين فهمي‘‘ فضحت تفاصيل مخزية عن تعذيبه لها.. لن تصدق من تكون ؟؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/18 الساعة 12:10 صباحاً | (عمار النجار)

رنا القصيبي زوجة الفنان حسين فهمي السادسة، سعودية الجنسية، كشفت في وقت سابق، عن أسرار حياتها الزوجية القصيرة مع النجم المصري الشهير، فلم يكن طرده لها من شقة المعيشة هو أصعب تلك الأمور مثلما قالت في عريضة دعوى الخلع التي رفعتها ضده.

حسين فهمي بحسب ما أكدته رنا القصيبي امتنع عن الإنفاق عليها تماما منذ زواجهما، وألمحت في دعواها التي تنظرها محكمة الأسرة المصرية حاليا أنه كان يستغل ثراءها في هذه الناحية، كما كان يسخر منها على الدوام.

وبحسب معلومات متداولة أيضا من واقع ملف رنا القصيبي في محكمة الأسرة فإن النجم الكبير كان يطلب من الخدم الذين يعملون في المنزل أن يحاولوا ايهامها بأن هناك أشياء تشبه الأشباح موجودة حولها، الأمر الذي تسبب في تعذيبها نفسيا بشدة وتخويفها كونها كفيفة.

ورنا القصيبي هي الزوجة السادسة للفنان حسين فهمي، حيث تعرف عليها عام 2013 وتزوجها لمدة عامين ونصف، ورفعت عليه دعوة خلع وكسبتها.