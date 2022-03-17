شاهد .. هل تذكرون الوافد الهندي مرتكب جريمة العارضية ؟؟ .. هذا ما حدث له اليوم والذي صدم كل الكويتيين والعرب !!

انت الان تتابع خبر هل تذكرون الوافد الهندي مرتكب جريمة العارضية ؟؟ .. هذا ما حدث له اليوم والذي صدم كل الكويتيين والعرب !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/17 الساعة 11:40 مساءً | (عمار النجار)

في تطوّر دراماتيكي وغير متوقع، انتحر الوافد الهندي المتهم بقتل اسرة كويتية (مؤلفة من الاب المسن وزوجته وابنته الشابة) في منطقة العارضية، قبل أيام، داخل السجن المركزي حيث كان موقوفاً .

انتحار الوافد الهندي مرتكب جريمة العارضية



ونقلت وسائل إعلامٍ كويتية، عن مصدر امني قوله، إن المتهم عمل مشنقة من ملابسه وانهى حياته في السجن.



وبين المصدر أن تحقيقاً موسعاً سوف يفتح للوقوف على الخلل الذي استغله الجاني وشنق نفسه. وفق صحيفة “الأنباء” الكويتية

وهزّت جريمة العارضية البلاد قبل أيام، حيث أقدم وافد هندي، على قتل أسرة كاملة نحراً في منزلهم.

وقادت التحقيقات الأمنية الى اعتقال الوافد، حيث اعترف بارتكاب الجريمة، وأعاد تمثيلها .

وجاء في اعترافات القاتل لدى الأجهزة الأمنية الكويتية، أنه سرق 300 دينار وبعض المجوهرات من إحدى غرف المنزل بشكل دقيق ودون بعثرة لأغراض الغرفة حتى لا ينكشف أمره.

وقال مصدر أمني، إن المتهم باع الذهب على محلات بالفروانية وتم العثور على الفواتير اللي باع بها.

بينما برر المتهم ارتكابه للجريمة بأنه يطالب الاسرة ببعض المال.