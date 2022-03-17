شاهد .. ياسمين صبري تفاجئ كل المصريين بظهور جديد وشعر أشقر لأول مرة.. والجمهور يتساءل هل هذه ياسمين ؟؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر ياسمين صبري تفاجئ كل المصريين بظهور جديد وشعر أشقر لأول مرة.. والجمهور يتساءل هل هذه ياسمين ؟؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/17 الساعة 10:10 مساءً | (عمار النجار) تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحاتهم، صورة للممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ بتغيير جذري. الصورة أدت إلى حالة جدل واسع، فمن المعروف عن ياسمين أنها تحب شعرها ولونه البني، الذي ميزها لفترة طويلة، إلا أن ظهورها بشعر باللون الأشقر، جعل الجمهور ينقسن بين معجب بهذا التغيير ومؤكد على أن ياسمين يليق بها كل الألوان، وبين من طالبها بإعادة لون شعرها الأصلي، كما أكد البعض الآخر أن الصورة لا يمكن أن تكون حقيقية وأنها معدّلة عبر تطبيق فوتوشوب، لأن ياسمين لا يمكن أن تتخلى عن لون شعرها الأساسي.

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