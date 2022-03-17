أخبار اليمن : جرحى مدنيون في صعدة وغارات على مأرب وحجة

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جرحى مدنيون في صعدة وغارات على مأرب وحجة

أصيب 6 مدنيين اليوم بنيران الجيش السعودي بمحافظة صعدة، في حين شن الطيران سلسلة غارات على مأرب وحجة. جرحى مدنيون في صعدة وغارات على مأرب وحجةأصيب 6 مدنيين اليوم بنيران الجيش السعودي بمحافظة صعدة، في حين شن الطيران سلسلة غارات على مأرب وحجة. وأوضح مصدر أمني أن العدو السعودي استهدف بقذائف المدفعية قرى آهله بالسكان في مديرية منبه الحدودية بصعدة، ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين و4 مهاجرات أفريقيات. وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن 3 غارات على مديريات الجوبة والوادي وصرواح في مأرب، و3 غارات على مديرية حرض وغارة على مديرية حيران بحجة.

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