شاهد .. أحمد الفيشاوي يقهر طليقته ندى كامل ويظهر بشكل صارخ مع حبيبته الجديدة ويُقبلها بشكل فاضح !

انت الان تتابع خبر أحمد الفيشاوي يقهر طليقته ندى كامل ويظهر بشكل صارخ مع حبيبته الجديدة ويُقبلها بشكل فاضح ! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/17 الساعة 09:40 مساءً | (عمار النجار)
أثار الفنان المصري أحمد الفيشاوي، جدلاً واسعاً بصورته مع كلبة وصفها بحبيبته الجديدة.
قابلوا حبيبتي الجديدة
وظهر الفيشاوي بالصورة التي نشرها عبر “انستجرام”، وهو يمارس تمارين الضغط بمشاركة جرو صغير. ولدى اقترابه من الأرض قام بتقبيله من فمه.
وما زاد الجدل، تعقيب الفنان الذي انفصل حديثاً عن زوجته ندى الكامل، حيث كتب: “قابلوا حبيبتي الجديدة”.
وسخر المتابعون من تصرف الفيشاوي واعتبروه إهانة غير مباشرة لطليقته. ومما جاء في التعليقات: “لما تقولك :شوفلك كلبه وتشوف “.
ووافقه آخر الرأي قائلا: “المعني الحقيقي ل شوفلك كلبة”.
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