شاهد .. حسام حبيب ليس السبب.. لماذا لم تكمل شيرين عبدالوهاب حفلها بالكويت؟ أخيراً انكشف السر الخطير والذي تم أخفاءه عن الجمهور !!

انت الان تتابع خبر حسام حبيب ليس السبب.. لماذا لم تكمل شيرين عبدالوهاب حفلها بالكويت؟ أخيراً انكشف السر الخطير والذي تم أخفاءه عن الجمهور !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/17 الساعة 09:10 مساءً | (عمار النجار)

أكدت منظمة الحفلات الكويتية فاطمة حمادة، عدم صحة ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن تعمد مغادرة المطربة شيرين عبدالوهاب، المسرح في حفلها الذي أقيم في الكويت يوم 11 مارس الماضي، قبل تقديم فقرتها كاملة.

منظمة الحفلات فاطمة حمادة، في مداخلة هاتفية مع برنامج "إم بي سي تريندينج-MBCTrending"، كشفت أسباب تأخر المطربة شيرين عبدالوهاب، عن تقديم فقرتها، قائلة: "الحفل تأخرت بدايته نصف ساعة، بسبب تنظيم دخول الجمهور، وقدم المطرب آدم، فقرته حتى الحادية عشرة مساء، مع فرقة مكونة من 15 فردا، واستغرق نزولهم، وصعود الأوركسترا المشارك مع المطربة شيرين عبدالوهاب، والمكون من 40 فرد، بعض الوقت، ولهذا تأخر صعودها".

وعن تقديم المطربة شيرين عبدالوهاب، أغانيها لمدة ساعة فقط، تحدثت فاطمة، قائلة: "الجهة المسؤولة عن إصدار التصاريح، أعطتنا التصريح حتى الساعة الواحدة صباحا، في حين أن نفس اليوم شهد حفلا للفنان عبدالله الرويشد امتد حتى الثالثة فجرا".

وتابعت: "تقريبا ثلاثة أرباع برنامج شيرين الذي تم التحضير له لم يقدم، بسبب جهات منح التصاريح التي أوقفتنا، رغم أن التصريح يسمح لنا بمواصلة الحفل حتى الثالثة إلا الربع".

فاطمة، نفت صحة ما تردد عن اعتراض "شيرين" على مشاركة المطرب "آدم"، قائلة: "في البداية كان الحفل لشيرين فقط، وعندما عرضنا عليها رحبت وقالت أنا بحب آدم".

وكشفت فاطمة عن مفاجأة، قائلة: "حدثت عملية تخريب متعمد للحفل، وتدخلت إحدى الجهات التي طمعت في الحفل، وعلى هذا الأساس تقدمنا بشكوى رسمية وسنأخذ حقنا، والارتباك استمر نصف ساعة تداركنا خلالها الأمور وسيطرنا على الوضع، وبعدها عاد الحفل لحالته الطبيعية، وطبيعي وجود شكوى من بعض الناس بعدما حدث".

الحفل كان قد شهد بكاء المطربة شيرين على المسرح، و تولت تنظيمه منظمة الحفلات الكويتية فاطمة حمادة، وقسمت أسعار التذاكر إلى 10 فئات، وتبدأ من 30 دينار كويتي، وتصل إلى 150 دينار.