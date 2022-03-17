انت الان تتابع خبر صورة قديمة ومسربة للعملاقة فيروز من حفل زفافها.. لن تصدق كيف ظهرت وهي عروسة ؟! (اتفرج الصورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/17 الساعة 08:40 مساءً | (عمار النجار)

مؤخراً قامت صفحة على فيسبوك اسمها شخصيات وأحداث من التاريخ بنشر صورة للسيدة فيروز في الأبيض في يوم زفافها وهي محاطة بثلاث سيدات وهو ما شكل صدمة لجمهورها. في سياق متصل شهد حفل افتتاح بطولة كأس العرب حضور السيدة فيروز. وغنت كل من فيروز وأم كلثوم في حفل افتتاح بطولة كأس العرب عبر تقنية الهولوجرام، فيما ظهر الفنان سعيد صالح في إحدى اللقطات أيضا. جديد بالإشارة أنها كان قد قام 3 مطربين بغناء النشيد الخاص ببطولة كأس العرب، بغناء مقطوعة من كل نشيد وطني للبلاد العربية من ضمنه النشيد اللبناني بلاد العملاقة فيروز.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد .. صورة قديمة ومسربة للعملاقة فيروز من حفل زفافها.. لن تصدق كيف ظهرت وهي عروسة ؟! (اتفرج الصورة) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سياج الخليج وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.