شاهد .. طلبوا من فاروق فلوكس أن يقارن بين الزعيم عادل إمام وفؤاد المهندس وسمير غانم.. لكن إجابته صدمت الكل وما قاله غير متوقع بتاتاً !!

انت الان تتابع خبر طلبوا من فاروق فلوكس أن يقارن بين الزعيم عادل إمام وفؤاد المهندس وسمير غانم.. لكن إجابته صدمت الكل وما قاله غير متوقع بتاتاً !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/17 الساعة 08:10 مساءً | (عمار النجار)

تحدث الفنان القدير فاروق فلوكس، عن مكانة الفنان عادل إمام الفنية، مشيرًا إلى أن لقب الزعيم قليل جدًا على مكانته الفنية.

وذكر فاروق فلوكس، خلال لقاء له ببرنامج “مصر الجديدة”،: عادل إمام ليه أعمال فنية ودرامية ومسرحية كتير، وأن كلمة الزعيم المطلقة عليه قليلة جدًا.

واصل: الزعيم لونا مختلفا عن الفنان الراحل فؤاد المهندس، لأن المهندس أستاذ لجميع الفنانين بما فيهم الزعيم عادل إمام والذي تتلمذ على يديه وتعلمت منه الكثير.

وأتم فلوكس أن الفنان الراحل سمير غانم فنان جميل ومزاجي، و كان لهُ أسلوب خاص في الحياة.

وأشار فلوكس إلى أنه محتفظ بأصدقاء الجامعة منذ عام 1954، ومليش حد قريب من الفنانين.

ويعتبر فاروق فلوكس واحدًا من الوجوه المألوفة والمحبوبة في السينما والدراما المصرية، ويمتلك مسيرة فنية كبيرة وادوارًا مميزة جعلت منه واحدًا من أهم الممثلين المعروفين خلال فترة التسعينات وما بعدها.