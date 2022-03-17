أخبار اليمن : "ابتعدوا عن هذه الأماكن".. تحذير عاجل للمواطنين

"ابتعدوا عن هذه الأماكن".. تحذير عاجل للمواطنينحذر المركز الوطني للأرصاد المواطنين في المرتفعات الجبلية الغربية من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول وأخذ الاحتياطات اللازمة من التدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة هطول الأمطار والسحب المنخفضة والضباب.

كما نبه المركز في نشرته اليوم، المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية بأخذ الاحتياطات اللازمة من موجة غبار واسعة الانتشار.

وتوقع المركز استمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء خلال الـ 24 ساعة القادمة على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية مع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة بالبرد أحيانا خلال فترتي الظهيرة والمساء وتكون أكثر غزارةً على محافظتي (إب وتعز) مع تشكل الضباب أو الشابورة المائية على أجزاء من المنحدرات الجبلية لمحافظات (صعدة، عمران، ذمار، حجة ،المحويت،إب ، تعز ريمة)، مع وجود أتربة عالقة خفيفة.

فيما تشهد المناطق الساحلية، أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً على السواحل الشرقية والجنوبية وغائمة جزئياً إلى غائمة على السواحل الغربية وهطول أمطار متفرقة على المرتفعات الداخلية للساحل الغربي، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً تصل إلى 20 عقدة، مع أتربة عالقة على السواحل الجنوبية والشرقية.

وأشار المركز إلى أن الأجواء في المناطق الصحراوية ستكون مغبرة نسبياً إلى مغبرة والرياح نشطة تعمل على إثارة الأتربة والرمال تتراوح سرعتها ما بين 15 إلى 25 عقدة، فيما تكون الأجواء في سقطرى غائمة جزئياً، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تصل إلى 15 عقدة.