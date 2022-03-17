أخبار اليمن : بسعر 8225 ريالاً.. استئناف توزيع الغاز في صنعاء

بسعر 8225 ريالاً.. استئناف توزيع الغاز في صنعاءاستأنفت الشركة اليمنية للغاز، اليوم، توزيع مادة الغاز المستورد لمحطات السيارات في أمانة العاصمة.

وأوضح الناطق الرسمي للشركة علي معصار، أن الشركة بدأت بتوزيع مادة الغاز المستورد على 45 محطة غاز مخصصة للسيارات والباصات في أمانة العاصمة، بسعر 411.25 ريالا للتر الواحد، بسعر ٨٢٢٥ ريالاً للأسطوانة الواحدة سعة ٢٠ لتراً.

ولفت إلى أن هذه الآلية تأتي في إطار برنامج الشركة لتموين السيارات والباصات، لمعالجة مشكلة المواصلات وتخفيف معاناة المواطنين .. مبيناً أن الشركة حرصت -خلال الفترة السابقة- على توفير مادة الغاز لقطاع المواصلات، كونه من أكبر المستهلكين للغاز إلى جانب المزارع والمصانع وكبار المستهلكين.

وأشار إلى أن الشركة سعت في ظل الظروف، التي مرّت بها البلاد نتيجة العدوان والحصار، على توفير الغاز المستورد باستيراد شحنات لتغطية العجز القائم، خاصة وأن إدارة شركة الغاز في صافر خفضت حصص الغاز للمحافظات الحرة.

وأكد معصار أن الشركة اليمنية للغاز لديها آلية لتوزيع الغاز الذي يأتي من صافر، عبر عقال الحارات، إضافة إلى المحطات المتنقلة التي سيتم توزيعها على مديريات أمانة العاصمة.. موضحاً أن برنامج الشركة لتوزيع الغاز -خلال الشهر الفضيل- يتضمن تخصيص جزءاً من الغاز المستورد لتغطية احتياجات المواطنين في الأمانة والمحافظات.

وبيّن أن السعر الرسمي لأسطوانة الغاز الواصلة من صافر 5900 ريال، نتيجة جرعة سعرية تم إضافتها من قبل إدارة الشركة .. مبيناً أن هناك تكاليف إضافية على أسطوانات الغاز من قبل الطرف الآخر يتحمّلها المواطن.

وكان فريق إشراف ميداني من المختصين في الشركة اليمنية للغاز قيّم -خلال النزول الميداني- سير آلية توزيع الغاز في محطات السيارات في الأمانة من خلال مندوبي الشركة.

واطلع الفريق على الصعوبات المتعلقة بعملية التوزيع وتعبئة السيارات والباصات، لضمان معالجتها واستمرار آلية التوزيع والتعبئة، لتخفيف معاناة المواطنين.