شاهد .. أتجوزتي كمال أبو رية في السر بعد إنفصاله عن زوجته ليه ؟؟..الفنانة نرمين الفقي تجيب بدون تردد وتكشف المستور والمخفي منذ فترة طويلة !!

انت الان تتابع خبر أتجوزتي كمال أبو رية في السر بعد إنفصاله عن زوجته ليه ؟؟..الفنانة نرمين الفقي تجيب بدون تردد وتكشف المستور والمخفي منذ فترة طويلة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/17 الساعة 07:40 مساءً | (عمار النجار)

أنتشرت بعض الأخبار التي تفيد أن الفنان كمال أبو رية تزوج من الفنانة نرمين الفقي وذلك بعد أن انفصل هو وزوجته الفنانة ماجدة زكي.

ولكن جاء الرد من الفنانة نيرمين الفقي التي نفت تماماً هذه الأخبار وأضافت أنه مجرد زميل وصديق لها منذ سنوات طويلة، شاركت معه في أكثر من عمل فني بالإضافة إلى أنهما جيران في مدينة الشيخ زايد.

كما قالت في تصريحات: “عندما احتاج عمل بعض الأعمال في الفيلا أتصل به لأنه الأقرب لي من أي أحد من أفراد أسرتي، وعندما يراه البعض عندي دائماً داخل الفيلا يطلقوا هذه الشائعة، ولقد نفيت ذلك كما نفاه هو”.

أضافت الفنانة نيرمين الفقي قائلة: “لم أتزوج بعد انفصالي عن خطيبي الأول وهل من المعقول أن أتزوج في السر، ولماذا؟، خاصةً أنني من أسرة كبيرة فمنها السفير جمال البيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق كما أن الفنان والمذيع كريم كوجاك ابن خالي فكيف أتزوج دون علم هؤلاء".



وأكد الفنان كمال أبو رية من جانبه أن كل هذا الكلام مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة.