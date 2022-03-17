شاهد .. خفايا وأسرار ليلة طرد شيري عادل وخروجها ’’مطلقة‘‘ من منزل معز مسعود.. سألوه عن السبب فكشف سرها الخطير والذي أصاب الجمهور بالصدمة !!

انت الان تتابع خبر خفايا وأسرار ليلة طرد شيري عادل وخروجها ’’مطلقة‘‘ من منزل معز مسعود.. سألوه عن السبب فكشف سرها الخطير والذي أصاب الجمهور بالصدمة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/17 الساعة 06:40 مساءً | (عمار النجار)

أوقفت نشاطها الفني.. ابتعدت عن التمثيل.. تخلت عن حلم حفل الزفاف والفستان الأبيض .. هذا ما ضحت به الفنانة شيري عادل للزواج من الداعية الإسلامي معز مسعود متجاهلة كل الانتقادات التي تعرضت لها بسبب هذه الزيجة التي أثارت جدلا كبيرا في يوليو 2018، فما هي قصة طلاق شيري عادل ومعز مسعود؟.

اعترض الكثير من رواد السوشيال ميديا على زواج فنانة غير محجبة من داعية إسلامي، ولكن شيري عادل قررت تحدي الجميع ولم تجد المساندة والدعم سوى من عدد قليل من أصدقائها بالوسط الفني، منهم وفاء عامر وآيتن عامر.

بالرغم من أن زواج مسعود من شيري عادل فاجأ الجميع في 2018م، لم يستمر الزواج أكثر من عام واحد فانتهى في 2019م، وسط شكوك حول أسباب الطلاق.

وكشفت مصادر مقربةمن معز مسعود، أن السبب يعود إلى رغبة الأخير في ابعادها عن الأعمال الفنية التي يجدها من وجهة نظره تخدش الحياء، وهذا ما حدث عندما رفض مشاركتها في فيلم غنائي مع الفنان عبد الفتاح الجريني، وهذا هو الأمر الذي رفضته شيري تماماً بدورها.

كما أكد مصدر مقرب من الفنانة شيري عادل في تصريح خاص لـ"لها" أن السبب الحقيقي وراء طلاقها من معز مسعود هو إصرارها على الإستمرار بمجال التمثيل، بينما كان يرغب في تفرغها لحياتها العائلية وعدم المشاركة بأي أعمال فنية.

وقد تلقت شيري عادل طوال فترة زواجها، والتي لم تتجاوز العام الواحد عدداً من العروض الفنية لكن في كل مرة كان يقنعها زوجها بالإعتذار، إلا أنها قررت في النهاية إختيار التمثيل فبدأ الخلاف في وجهات النظر يحدث بينهما ولم تجد أمامها سوى الطلاق.