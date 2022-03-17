شاهد .. الجمهور مصدوم بعد معرفتهم أن برامج رامز جلال ليست مقالب وإنما إتفاق مسبق.. أبوجبل كان السبب في كشف السر وما يحدث في الكواليس !!

انت الان تتابع خبر الجمهور مصدوم بعد معرفتهم أن برامج رامز جلال ليست مقالب وإنما إتفاق مسبق.. أبوجبل كان السبب في كشف السر وما يحدث في الكواليس !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/17 الساعة 06:10 مساءً | (عمار النجار)

شن رئيس نادي الزمالك المصري، المستشار مرتضى منصور، هجومًا حادًا على حارس المرمى محمد أبو جبل، بسبب طلب الأخير بالحصول على جواز سفره منه لكي يسافر من أجل تسجيل حلقة مع الفنان رامز جلال.

وكشف منصور مفاجأة حول فكرة الاتفاق المسبق مع ضيوف برامج المقالب الخاصة بالفنان المصري رامز جلال، وقال: ”قبل مباراة الوداد بدوري أبطال أفريقيا، طلب محمد أبو جبل جواز سفره للسفر إلى السعودية من أجل تصوير حلقة في برنامج المقالب مع الواد رامز جلال“.

وعبر مرتضى منصور عن استيائه الشديد من خروج نادي الزمالك من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد أن تمكن فريق الوداد المغربي من تحقيق الفوز 1/0.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده النادي الأبيض أن حارس المرمى محمد أبو جبل أخفق بسبب تركيزه في عرض ذهابه إلى برنامج رامز جلال.

ووجه مرتضى منصور هجومه على الفنان المصري رامز جلال، خلال مداخلة هاتفية عبر إحدى البرامج الإعلامية، وقال: ”كل اللي طالعين في برنامج رامز جلال، عارفين همة رايحين فين… عيب بقى بجد، وطلع كل مقالبه أفلام على الناس“.

وقرر مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، تجميد محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق، وإبعاده عن المشاركة أساسيا خلال الفترة المقبلة.

وشهدت الفترة الماضية خلافات بين الزمالك ومحمد أبو جبل بسبب أزمة تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، قبل أن تفيد تقارير صحفية بالعروض التي تلقاها من أندية سعودية.

وتحدث رئيس نادي الزمالك على هامش المؤتمر الصحفي، عن مطالب محمد أبو جبل، من أجل تجديد تعاقده، قائلاً: ”أبو جبل خلصته من سموحة وكان بياخد 6 ملايين ودلوقتي عايز ياخد 32 مليونا، أبو جبل دعمناه من أجل المنتخب، وهو بيتمرد علينا وعايز يروح النصر السعودي“.

وشدد رئيس نادي الزمالك على أنه لن يقدم على تجديد العقد مع الذين تنتهي عقودهم بالتواريخ المحددة، وقال: ”لن أجدد لطارق حامد أو أشرف بن شرقي أو أوناجم أو محمد أبوجبل، كل اللاعبين الذين تنتهى عقودهم لهم كل التقدير ولن أجدد لهم“، هذا القرار تم اتخاذه من قبل المباراة الأخيرة أمام الوداد، ولكنه قرر الإعلان عنه بعد المباراة الأخيرة“.