شاهد .. صهر مصطفى فهمي يخرج عن صمته و يفضح بكل جرأة أسرار معاشرة الفنان لابنته فاتن موسى ؟!

انت الان تتابع خبر صهر مصطفى فهمي يخرج عن صمته و يفضح بكل جرأة أسرار معاشرة الفنان لابنته فاتن موسى ؟! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/17 الساعة 05:40 مساءً | (عمار النجار)
رغم مرور أشهر على انبعاثها إعلامياً ،لا زالت قضية طلاق النجم المصري مصطفى فهمي والإعلامية اللبنانية فاتن موسى غيابيا محط اهتمام الصحافة، حيث خرج والد الأخيرة عن صمته وكشف تفاصيل وأسراراً عن الاتصال الذي تمّ بينه وبين فهمي قبل انفصاله عن ابنته.
نسيب مصطفى فهمي أحمد موسى كان قد قال في مداخلة هاتفية أن "مصطفى اتصل بيّ وقالّي شوية مشاكل، قولتله أنا أرفض أني أتدخل في حياتكم الزوجية، الخصوصية مطلوبة حتى لو كانت بنتي ولا أسمح لنفسي بالتدخل في حياتها، أنا حمّلته أمانة وهو ما كنش على قدر هذه الأمانة، ولا أحب أن أحكي معه ولا هو يحكي معي".
موسى لفت إلى أنه قال لفهمي: "عيب عليا أدخل بينكم، أنت إنسان متربّي وعندك أولاد وهي كبيرة وأنت كبير، أنت مش هترضى تكون هي تعبانة، ولا هي ترضى أنك تكون تعبان، ليه أدخل بينكم أنت ومرتك".
وتابع موسى : "أول ما تعرّفت عليه في البداية عندما طلب مصطفى الزواج من فاتن، قلت له أنا قدّمتلك هدية عاوزك تحفظها بين إيديك، مش بطلب منك أي شيء خالص غير ده".
وختم أحمد موسى مشدداً على أن المحادثة الأخيرة التي سبقت الطلاق بأيام قليلة لم يذكر له مصطفى خلالها أي مشكلة، ولم يأتِ على ذكر الطلاق.
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