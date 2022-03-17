شاهد .. رقم صادم وأعلى من أبو تريكة.. لن تصدق كم يبلغ راتب ميدو الشهري من قناة بي إن سبورت.. مبالغ ضخمة وتفوق المعقول !!

انت الان تتابع خبر رقم صادم وأعلى من أبو تريكة.. لن تصدق كم يبلغ راتب ميدو الشهري من قناة بي إن سبورت.. مبالغ ضخمة وتفوق المعقول !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/17 الساعة 05:10 مساءً | (عمار النجار)

تكثر أسئلة الجمهور الرياضي حول قيمة الرواتب الشهرية للمحللين والإعلاميين العاملين في بي إن سبورت، بما أن قناة بين سبورت هي الناقل الحصري الوحيد للبطولات الكبرى في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي مقدمتها بطولة كأس العالم.

وقبل تركه العمل بالقناة رفعت مجموعة قنوات beIN SPORTS عقد أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني السابق للزمالك، لتحليل مباريات الدوري الانجليزي الي 70 الف يورو شهرياً ليتفوق على النجم المصري محمد أبو تريكة الذي يحصل على راتب شهري يصل إلى 50 ألف يورو لتحليل المباريات.

وعلي الرغم من شعبية أبوتريكة الجارفة الا أن عشق ناصر الخليفي، رئيس مجموعة قنوات beIN SPORTS، لاحمد حسام «ميدو» ولناديه الزمالك الذي يعلن دائماً أنه واحد من مشجعيه، جعله يتفوق علي أبو تريكة في كل الامتيازات التي تمنحها المجموعة للمحللين الذين يعملون بها.

يذكر أن ميدو كان قد أعلن خروجه من مجموعة القنوات القطرية، بعد الأزمة الخليجية-القطرية، قبل أن يعود مجددا لـBein Sports قبل انطلاق مشوار مصر بكأس العالم 2018 ثم تركها مجددا وأعلن انضمامه لقناة "بيراميدز" التابعة للنادي الذي يملكه رئيس هيئة الرياضة السعودية، تركي آل الشيخ.