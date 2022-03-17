شاهد .. هل فعلاً أم كلثوم لم تصلِ ركعة واحدة لله في حياتها ؟! صور قديمة للفنانة فضحت كلّ شيء أمام الملأ !! (اتفرج)

انت الان تتابع خبر هل فعلاً أم كلثوم لم تصلِ ركعة واحدة لله في حياتها ؟! صور قديمة للفنانة فضحت كلّ شيء أمام الملأ !! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/17 الساعة 04:40 مساءً | (عمار النجار)

أشتهرت الشرق أم كلثوم خلال مسيرتها الطويلة بوضعها النظارات السوداء على عينيها.

كان يحدث ذلك أثناء وقوفها على المسرح وفي حياتها الطبيعية حتى أنه بات من النادر أن يجد المتابع صورة للفنانة العربية العملاقة دون نظاراتها السوداء.

وهنا نعرض لكم صورة نادرة للفنانة "تم التقاطها أثناء زيارتها إلى "تونس" في الستينيات حيث تظهر وهي تصلي في "مسجد الزيتونة" بالعاصمة.

ويُقال إن الفنانة الكبيرة عند سماعها أذان إحدى الصلوات خلال زيارتها إلى تونس هرعت إلى الصلاة وتركت كل شيء وهو ما ينفي زعم البعض أن الفنانة لم تصلِ في حياتها قط.