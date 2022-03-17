شاهد .. أبو تريكة يخرج عن صمته و يهين أبو جبل ويلقنه درسا قاسيا والمفاجأة الصادمة ما قاله عن محمد صلاح ؟!

انت الان تتابع خبر أبو تريكة يخرج عن صمته و يهين أبو جبل ويلقنه درسا قاسيا والمفاجأة الصادمة ما قاله عن محمد صلاح ؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/17 الساعة 03:10 مساءً | (عمار النجار)

أبدى الأسطورة محمد أبو تريكة، اللاعب السابق للمنتخب المصري والنادي الأهلي، عدم رضاه عن سلوك لاعبي منتخب بلاده بعد العودة من الكاميرون إثر خسارة نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.

وعلى الرغم من إشادته الكبيرة بالمستوى المميز الذي ظهر به المنتخب المصري في البطولة وتطور أدائه من مباراة لأخرى وصولاً إلى النهائي، فإن أبو تريكة أبدى عدم رضاه عن سلوك بعض اللاعبين بعد العودة إلى مصر.

أشاد النجم المصري السابق، محمد أبو تريكة، بمواطنه النجم محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، ووجه رسالة للاعبي منتخب مصر بسبب ظهورهم الإعلامي بعد خسارة لقب كأس أمم إفريقيا 2021، في إشارة لأبو جبل الذي ظهر في مقابلتين تلفزيونيتين عقب عودته من الكاميرون.

وقال أبو تريكة، النجم السابق لنادي الأهلي ومنتخب "الفراعنة" خلال حديثه عبر قناة "بي إن سبورت": "اولا محمد صلاح يكره الهزيمة كأي رياضي متميز لا يريد أن يخسر فما بالك إذا خسر نهائي البطولة أمام ماني وهو كابتن منتخب مصر وكان يحلم برفع الكأس".

وأضاف: "هذه أول مرة يكون فيها كابتن منتخب مصر وخسر النهائي سابقا في 2017، وأنا أرى أنه كان يجب أن يبتعد قليلا لكنه عنيد وأنا أعرفه جيدا وأعلم أنه قال للناس بعد عودته أنه موجود وسيشارك".

وواصل: "هذه المرة مختلفة والحزن كبير ونحن كلاعبين سابقين نشعر بما يشعر به لأن اللاعبين بشر ويجب عليهم أن يحزنوا وهذا حال محمد صلاح الآن ولكي يعرف طعم الانتصار فعليه أن يتذوق الهزيمة".

وأشار أبو تريكه إلى أن: "المركز الثاني بالنسبة لمصر يعد فشل ودون أن يستاء مني أحد اللاعبين الذين هم أصدقائي وأحبابي أيضا لكني غير سعيد بظهورهم في القنوات الإعلامية"، الأمر الذي وصفه كثيرون بأنه درس قاسي وجهه أبو تريكه بأبو جبل تحديداً.

وأردف: "نعم نحن ندعمكم ونساندكم ونشجعكم لآخر لحظة لكن المركز الثاني فشل، وعليهم أن يحزنوا يوم المباراة وبعد ذلك علينا أن نقدر عملهم لكن لا يتم تكريمهم لأن من يستحقون التكريم هم صاحب المركز الأول، ولذلك نحن حصدنا كأس الامم الإفريقية 7 مرات سابقة لأن اللاعبين كانوا مختلفين وجيلًا مختلف".

واختتم: "والله لو عدي مليون سنه منتخب مصر مكانه المركز الأول ونحن مقدرين كل شيء لكن لا يصح أن أعاملك كمركز أول وأنت لم تحقق سوى المركز الثاني.. التاريخ لا يذكر إلا الأبطال".

وانهزم المنتخب المصري في نهائي كأس أمم إفريقيا أمام المنتخب السنغالي بركلات الترجيح 4-2 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 0-0 في 6 فبراير/ شباط الماضي.