أخبار اليمن : عالميا: وفاة 6 ملايين و79 ألف شخص بكورونا

عالميا: وفاة 6 ملايين و79 ألف شخص بكورونا
أودى فيروس كورونا بحياة أكثر من 6 ملايين و79 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في ديسمبر عام 2019 وفقاً لأخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي.
ووفق الموقع فإن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل حتى الآن إلى 463182124 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 6079600 حالة بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة 395991313 حالة.
ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 994419 حالة وفاة من أصل 81272919 إصابة تليها الهند مع تسجيلها 516162 حالات وفاة من أصل 43001084 إصابة ثم البرازيل ثالثا بتسجيلها 655940 حالة وفاة من أصل 29478039 إصابة.
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