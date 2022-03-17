شاهد .. نسخة طبق الأصل من والدها.. عيون ابنة ’’جورج وسوف‘‘ تخطف عيون وقلوب الجميع بجمالها الشديد في أول ظهور !؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر نسخة طبق الأصل من والدها.. عيون ابنة ’’جورج وسوف‘‘ تخطف عيون وقلوب الجميع بجمالها الشديد في أول ظهور !؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/17 الساعة 02:40 مساءً | (عمار النجار)

خلال إقامة جورج وسوف، فى قطر قبل سنوات، تعرف هناك على زوجته الثانية بطلة الراليات ندى زيدان، وقد شكّل زواجه منها آنذاك ضجة إعلامية كبيرة.

وقد رزق جورج وسوف بعد عامين من زواجه بطفلة من زوجته ندى، أطلق عليها اسم "عيون"، لكنه لم يرها منذ ولادتها، إذ ولدت فى الدولة الخليجية حيث تقيم والدتها.

وخلال زيارة ثانية له في قطر، كان اللقاء الأول الذى يجمع المطرب السورى بابنته عيون، وذلك وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "النهار" اللبنانية.

ويقول تقرير الصحيفة اللبنانية، إن جورج وسوف التقى ابنته عيون لأول مرة بعد أن بلغت 4 سنوات.

ولاحقاً نشرت ندى زيدان صوراً جديدة لابنتها "عيون" خلال حفل انتهاء العام الدراسي، عبر حسابها على موقع "انستقرام".

كما نشرت مقطع فيديو أثناء التخرج واستلام ابنتها الشهادة، وتعتبر هي الصورة الأولى لابنة وسوف "عيون" تظهر فيها بعد أن تغيّرت ملامحها منذ طفولتها.