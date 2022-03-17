شاهد .. صدمة مزلزلة.. أخبار عن عودة غادة عادل لعصمة طليقها مجدي الهواري.. و عمرو أديب يكشف عن مفاجأة صادمة !!

انت الان تتابع خبر صدمة مزلزلة.. أخبار عن عودة غادة عادل لعصمة طليقها مجدي الهواري.. و عمرو أديب يكشف عن مفاجأة صادمة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/17 الساعة 02:10 مساءً | (عمار النجار)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً بأنباء عن عودة الفنانة غادة عادل إلى طليقها مجدي الهواري.

جاء ذلك بعد تدهور حالتها الصحية وإسعافها للمستشفى، حيث مكثت فيه لساعات، واستردت عافيتها.

وبرغم تزايد الشائعات لم تؤكد غادة عادل أو تنفي الشائعة، لكنها كشفت بعد سؤال عمرو أديب لها عن دور مجدي الهواري في أزمتها، عن تواصله معها بعد تعرضها لأزمة صحية، قائلة: «مجدي قلب الدنيا، واكتشفت ناس كتيرة بتحبني وأنا مكنتش أعرف، الحمد لله بقيت كويسة، والحمد لله عرفت إني غالية عند ناس كتير».

وأضافت حينها غادة عادل ، خلال اتصال هاتفي من لندن ببرنامج «الحكاية»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، أنها ستعود مصر لاستكمال تصوير مسلسلها، «أنا كنت راجعة بكرة بس الدكتور قالي لازم نعمل تحليل دم أخير للاطمئنان على صحتي».