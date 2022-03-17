شاهد .. راغب علامة يغازل نانسي عجرم بكل جرأة وبدون خجل أمام زوجها.. لن تصدق ردّة فعل فادي وما فعله ؟!

انت الان تتابع خبر راغب علامة يغازل نانسي عجرم بكل جرأة وبدون خجل أمام زوجها.. لن تصدق ردّة فعل فادي وما فعله ؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/17 الساعة 01:40 مساءً | (عمار النجار)

ضج رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بفيديو جمع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم، والفنان عاصي الحلاني وزوجته كوليت الحلاني.

وكان في رفقة الفنانين أيضاً الفنان راغب علامة وزوجته جيهان علامة، والفنان مروان خوري، على مأدبة طعام في أحد المطاعم اللبنانية.

راغب علامة في الفيديو ظهروهو يغنّي ويتغزل بعجرم : "مغرم بيك يا نانسي عجرم"، لتردّ عليه بأغنيتها: "مية مية" أمام انظار زوجها وهو ما دفع الجمهور للتساؤل في الكومنتات هو أنت بتغيريا جحش؟.

غير بعيد كانت قد نشرت مارييل حديد عبر خاصية القصص القصيرة المصورة الملحقة بحسابها الرسمي في تطبيق "إنستغرام"، مقطع فيديو.

وظهرت في المقطع أختها غير الشقيقة عارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية بيلا حديد، وهي تحضّر طبق ورق العنب "على طريقة الأجداد"، خلال استماع العائلة لأغنية نانسي "الحب زي الوتر".