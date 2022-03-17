شاهد .. صدمة مفاجأة .. أنكشف الحقيقة من أغنى محمد صلاح أم محمد رمضان؟! لن تصدق الإجابة !

انت الان تتابع خبر صدمة مفاجأة .. أنكشف الحقيقة من أغنى محمد صلاح أم محمد رمضان؟! لن تصدق الإجابة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/17 الساعة 01:10 مساءً | (عمار النجار)

عادة ما يقارن الكثير من منتقدي محمد رمضان بين تواضع محمد صلاح وتعالي وتباهي الأول الذي غيرته الأموال والشهرة في حين أن صلاح ظل كما هو والحقيقة هي أن رمضان أغنى من صلاح وأكثر ثروة.

ومن ناحية موضوعية في حقيقة الأمر لا اختلاف كبير بين صلاح ورمضان. في كثير من اللقاءات التلفزيونية معهما، يسدد الأثنان نصائحهما للشباب المصري مِن أنه ليس هناك مستحيل وبأنه يمكن تحقيق الأحلام طالما سعى الإنسان ورائها بمثابرة، بل يذهبان بعيداً ليطلبا من الشباب النظر لهما على إنهما مثال يحتذى به في كيفية تحدي الصعاب وتحقيق المستحيل. يتجاهل رمضان وصلاح أنهما يعملان في مجالين تحكمهما في أغلب الوقت الموهبة، مع بذل مجهود لتطوير تلك الموهبة دون شك، وبالتالي ليس في استطاعة جميع المصريين أن يصبحوا لاعبي كرة قدم أو ممثلين يحققون الملايين في غمضة عين.

يتشارك صلاح ورمضان في رغبتهما في اثبات عكس ما قاله بعض الكبار في مجالاتهم عنهما. صلاح ذهب لتشيلسي وخرج منه دون أن يحقق الكثير ولم يقتنع به أحد من "كبار" اللعبة، كمدرب مانشيستر يونايتد الحالي جوزيه مورينيو. عاد صلاح مرة أخرى للدوري الإنجليزي ليتحدى الجميع ويصبح هدافاً يتحدث دائماً عن كيف أنه عاد لإنجلترا ليثبت للجميع جودته وأنه يستطيع اللعب في الدوري الأقوى بالعالم.. ليثبت خطأ مورينيو وخطأ إدارة تشيلسي وخطأ جميع المصريين الذين نصحوه بعدم العودة مرة أخرى للدوري الإنجليزي، والبقاء في الدوري الإيطالي الذي يلائمه أكثر.

في لقائه التلفزيوني، سرد محمد رمضان واقعة عن كيف رفض عادل إمام أن يلعب رمضان دورا في فيلم "حسن ومرقص" الذي قام ببطولته مع عمر الشريف. كان ذلك في بداية مشواره الفني. يقول رمضان أن رفض عادل إمام لوجوده في الفيلم دفعه للتفكير بالانتحار. ثم سرد واقعة أخرى بأنه طلب من ابن عادل إمام - بعد أن أصبح ذلك النجم الصاعد بقوة - أن يطلب من والده أن يسمح له بالتمثيل أمامه ولو في مشهد واحد، فقوبل طلبه بالرفض مرة أخرى. إشارة رمضان للواقعتين ليست اعتباطية على الإطلاق. بل يستخدمهما للحديث الدائم عن إنه أصبح الأعلى أجراً، وكأنه يوجه رسالة لعادل إمام بأنه لم يعد الأعلى أجراً بعد الآن. يقارن الكثير من منتقدي محمد رمضان بين تواضع محمد صلاح وتعالي وتباهي الأول الذي غيرته الأموال والشهرة في حين أن صلاح ظل كما هو، شخصا متواضعا على الرغم من التطور الكبير الذي حدث في حياته من الناحية المادية والشهرة الكبيرة التي أصبح يتمتع بها.

في حقيقة الأمر لا اختلاف كبير بين صلاح ورمضان. في كثير من اللقاءات التلفزيونية معهما، يسدد الأثنان نصائحهما للشباب المصري مِن أنه ليس هناك مستحيل وبأنه يمكن تحقيق الأحلام طالما سعى الإنسان ورائها بمثابرة، بل يذهبان بعيداً ليطلبا من الشباب النظر لهما على إنهما مثال يحتذى به في كيفية تحدي الصعاب وتحقيق المستحيل. يتجاهل رمضان وصلاح أنهما يعملان في مجالين تحكمهما في أغلب الوقت الموهبة، مع بذل مجهود لتطوير تلك الموهبة دون شك، وبالتالي ليس في استطاعة جميع المصريين أن يصبحوا لاعبي كرة قدم أو ممثلين يحققون الملايين في غمضة عين.

يتشارك صلاح ورمضان في رغبتهما في اثبات عكس ما قاله بعض الكبار في مجالاتهم عنهما. صلاح ذهب لتشيلسي وخرج منه دون أن يحقق الكثير ولم يقتنع به أحد من "كبار" اللعبة، كمدرب مانشيستر يونايتد الحالي جوزيه مورينيو. عاد صلاح مرة أخرى للدوري الإنجليزي ليتحدى الجميع ويصبح هدافاً يتحدث دائماً عن كيف أنه عاد لإنجلترا ليثبت للجميع جودته وأنه يستطيع اللعب في الدوري الأقوى بالعالم.. ليثبت خطأ مورينيو وخطأ إدارة تشيلسي وخطأ جميع المصريين الذين نصحوه بعدم العودة مرة أخرى للدوري الإنجليزي، والبقاء في الدوري الإيطالي الذي يلائمه أكثر