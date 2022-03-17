شاهد .. إسعاد يونس في صدمة كبرى على الهواء مباشر مما كشفه كريم محمود عبد العزيز عن والده و دلال عبد العزيز !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر إسعاد يونس في صدمة كبرى على الهواء مباشر مما كشفه كريم محمود عبد العزيز عن والده و دلال عبد العزيز !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/17 الساعة 11:10 صباحاً | (عمار النجار)

تحدث الفنان كريم محمود عبد العزيز عن بداياته في التمثيل، مشيراً إلى أن والده رفض دخوله مجال الفن في البداية، بجانب الحديث عن مسلسل شجر الأحلام.

جاء ذلك خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدّّمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة dmc التي تفاعلت بطريقة المصدوم مع بعض ما كشفه الفنان.

لفنان الصاعد بسرعة قال إن: "والدي مكنش حابب إني أمثل وكنت بروح معاه التصوير دايماً ولما بيكون واقف قدّام الكاميرا بكون سرحان ومبهور من هيبة المكان ولبس الشخصية والإضاءة والكاميرات".

وتابع حديثه: "كنت عايز أخش أنا كمان ومقفش ورا الكاميرا، لحد ما اترشحت لمسلسل "شجر الأحلام"، وأول يوم تصوير كان يود أسود وواقف مش عارف هعمل إيه، وأول مشهد كان مع دلال عبد العزيز وهي نجمة كبيرة وقالتلي أهدى وهنعيد وعادي، ومش بحب المسلسل دا وخلاني مش عايز أمثّل تاني وأقنعني إني ممثل بشع".

هذا ويعيش كريم محمود عبد العزيز حالة من النشاط الفني، حيث شارك في عدد من الأعمال الفنية، بينها فيلم "من أجل زيكو" الذي حقق نجاحاً هائلاً منذ طرحه، خصوصاً أغنيته الشهيرة "الغزالة رايقة" التي لا تزال تتصدّر "تريند" مواقع التواصل الاجتماعي.

والفيلم من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي، وشارك في بطولته عدد من الفنانين، بينهم: منة شلبي، عمرو عبد الجليل، محمود حافظ، إسعاد يونس، ويوسف صلاح... وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول عائلة بسيطة يفوز ابنهم "زيكو" في مسابقة "أذكى طفل في العالم"، ويذهبون معاً لحضور المسابقة وسط أحداث كثيرة تتخلل رحلتهم.