شاهد .. عريس مصري يقتل زوجته في شهر العسل.. والكشف عن السبب الصادم والذي أبكى ملايين المصريين !!

انت الان تتابع خبر عريس مصري يقتل زوجته في شهر العسل.. والكشف عن السبب الصادم والذي أبكى ملايين المصريين !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/17 الساعة 10:40 صباحاً | (عمار النجار)

كشفت التحقيقات الأولية فى حادث مقتل عروس فى شهر العسل فى القليوبية أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها الذي سدد لها عدة طعنات في الظهر إثر مشادة بينهما نقل الجثة إلى المشرحة والقبض على المتهم.



وتم نقل الجثة إلى مستشفى قليوب العام، وألقي القبض على المتهم ووالدة المجني عليها كون القتيلة قاصرا وزوجوها في سن صغيرة.



فيما أكدت أسرة المجني عليها إن الضحية طلبت من زوجها 5 جنيهات لشراء فيجتار لإعداد الطعام فتشاجر معها ورفض منحها المال وعندما أصرت انهال عليها بالضرب ثم أمسك بسكين المطبخ وطعنها في ظهرها طعنة نافذة ولقيت مصرعها.



وأوضح عم المجني عليها أن الضحية متزوجة يوم 25 فبراير من المتهم ولم يمر على زواجهما أكثر من 20 يوما ودبت بينهما الخلافات وتركت منزل الزوجية قبل الحادث بيوم واحد موضحا أنه ردها له مرة أخرى، وفي اليوم التالي تشاجر معها وطعنها حتى الموت.



تم تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وصرحت بدفن الجثة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



وتلقى رئيس مباحث مركز شرطة قليوب بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة فتاة داخل أحد العقارات بناحية قرية بلقس، وبها عدة طعنات في الظهر.



جرى إخطار اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، وانتقلت قوة أمنية وتم الجثة إلى مستشفى قليوب، وتوصلت التحريات إلى أن الفتاة قاصر ومتزوجة من أحد الأشخاص إذ سعت والدتها لتزويجها بعد وفاة والدها، وبعد زواجها بحوالى 20 يومًا فقط دبت الخلافات بينها وبين الزوج الذي سدد لها عدة طعنات بالسكين حتى لقيت مصرعها فى الحال.