شاهد .. تسريب كواليس زفاف شام الذهبي…وما ستفعله أصالة نصري بالحفل مفاجئ وسيصدم الكل !! (تفاصيل)

انت الان تتابع خبر تسريب كواليس زفاف شام الذهبي…وما ستفعله أصالة نصري بالحفل مفاجئ وسيصدم الكل !! (تفاصيل) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/17 الساعة 09:40 صباحاً | (عمار النجار)

قبل أيام على زفاف شام الذهبي ابنة أصالة نصري تم تسريب بعض كواليس من الحفل والمفاجأة الكبيرة التي تحضرها النجمة السورية لابنتها.

الموزع المصري عمرو الخضري كشف أن أصالة تحضر لمفاجأة كبيرة في حفل زفاف شام ابنتها مشيراً إلى أنه يتعاون معها في هذا الأمر.

وفي تصريحات صحافية قال:

“تعاون مع أصالة في أغنيتين، ستُهدي إحداهما لابنتها الدكتورة شام في حفل زفافها”.

وكانت قد قعت الفنانة السورية المثيرة للجدل أصالة نصري في ورطة كبيرة بعد أن بيّنت كرهها للعرب، وتحديدًا لدولة فلسطين المحتلة.