شاهد .. سرّ صادم وكبير وراء سحب جائزة ملكة الجمال من زوجة أبو جبل سمارة يحيى ! ما كُشف للعلن فجّر ضجة واسعة !

انت الان تتابع خبر سرّ صادم وكبير وراء سحب جائزة ملكة الجمال من زوجة أبو جبل سمارة يحيى ! ما كُشف للعلن فجّر ضجة واسعة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/17 الساعة 08:40 صباحاً | (عمار النجار)

الكثير منا يعرف أن زوجة حارس مرمى المنتخب المصري أبو جبل حازت جائزة ملكة جمال العرب لعام 2019 لكن ما لا يعرفه الكثيرون أن الجائزة سحبت منها لهذا السبب.

ويرجع سبب سحب الجائزة إلى كونها أخلّت ببنود العقود مع اللجنة المنظمة للجائزة ما تسبب في سحبها منها وإن كانت قد رفضت سمارة يحيى عملية السحب.

تناقل مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية أقاصيص غريبة عن الاميرة " سمارة يحيى" زوجة الحارس المصري أبو جبل لكن أشد هذه القصص غرابة قصة إفلاسها وعملها كمنظفة خلال فترة دراستها في أمريكا.

وتتحدث القصة عن كون الأميرة الجزائرية وخلال فترة تواجدها في أمريكا تعرضت للافلاس ما دفعها إلى العمل كمنظفة في إحدى الفنادق الكبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية وهو ما يظل حتى اللحظة مجرد تداول وطرح إعلامي رغم حقيقة سفر الأميرة لدراسة الاتصال في الولايات المتحدة الأمريكية.

غير بعيد ، تناقلت وسائل إعلام عربية مؤخراً أنباء تتحدث عن المبلغ الذي طلبه أبو جبل للقبول باستضافة الإعلامي عمرو أديب له في برنامجه "الحكاية" متحدثين عن رقم فلكي.

وسائل الإعلام قالت نقلاً عمّا أسمتها "مصادر" إن " إجمال الأجر الذي تقاضاه اللاعب المصري أبو جبل مقابل استضافته في حلقة واحدة من برنامج الحكاية مع عمر أديب وهو 15 مليون جنيهًا مصريًا".