شاهد .. تسريب فيديو فاضح للفنانة التركية ’’هازال كايا‘‘ وهي تعمل راقصة في أحد المطاعم.. والجمهور مصدوم !!

انت الان تتابع خبر تسريب فيديو فاضح للفنانة التركية ’’هازال كايا‘‘ وهي تعمل راقصة في أحد المطاعم.. والجمهور مصدوم !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/17 الساعة 08:10 صباحاً | (عمار النجار)

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للممثلة التركية الشهيرة هازال كايا وهي تعمل كـ راقصة في أحد المطاعم التركية القديمة ما صدم الجميع.

في التفاصيل، تبيّن أنّ هذا الفيديو هو من مسلسلها الجديد الذي يعرض على نيتفليكس.

إذ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو عبر صفحاتهم الخاصة للممثلة التركية ​هازال كايا​ من مسلسلها الجديد والذي يعرض على إحدى المنصات الإلكترونية “منتصف الليل في بيرا بالاس”.

وظهرت هازال في الفيديو ببدلة رقص شكلها غريب وغير مألوف، وترقص على أنغام إحدى الأغنيات.

الفيديو أحدث حالة من الجدل الواسع بين المتابعين، فإرتدت في بدايته وهي ترتدي بنطال أزرق واسع نسّقته مع كروب توب مزيّن بالألوان والاكسسوارات، كما وضعت شالاً على يديها وشبهها عدد كبير من المشاهدين بشخصية شهرزاد، ونسقت معه أكسسوار باللون الفضي على الرأس، وطبقت ماكياجاً قوياً جداً لم يعتد عليه الجمهور.