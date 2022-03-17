شاهد .. كرم بورسين ينتقم من هاندا أرتشيل وما فعله مع حبيبته السابقة صادم ولا يصدق أبداً !! (صورة)

انت الان تتابع خبر كرم بورسين ينتقم من هاندا أرتشيل وما فعله مع حبيبته السابقة صادم ولا يصدق أبداً !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/17 الساعة 07:10 صباحاً | (عمار النجار)

أثارت الممثل التركي كرم بورسين الكثير من الجدل بعد انفصاله عن هاندا أرتشيل بتصرف قال البعض أنه ينتقم من خلاله من النجمة التركية مع حبيبته السابقة.

وبحسب تقارير صحافية تركية فإن كرم بورسين أراد أن ينتقم من هاندا فعاد لمتابعة الممثلة يامور تانريسيفسين حبيبته السابقة والتي شاركت مع في مسلسل ما وراء الشمس.

هذا الأمر جاء بعد حوالي 8 سنوات على انفصال كرم عن يامور بعد علاقة حب جمعتهما في كواليس مسلسل ما وراء الشمس.

واعتبر البعض كرم عاد لمتابعة يامور عبر إنستغرام من أجل الانتقام من هاندا التي تركته وقيل أنها على علاقة حب مع رجل غني يدعى أتاساي كامار.

من جهة أخرى، وبعد أن قامت هاندا أرتشيل بحذف آخر صورة لها مع كرم بورسين عبر إنستغرام وإلغائها متابعته جاء الهجوم عليه من أقرب الناس إليها عبر تويتر حيث تم اعتبارها تهين النجم التركي.

وانتشرت صورة ديلارا صديقة هاندا أرتشيل التي عادت لموقع تويتر وأعجبت بتغريدة قيل أنها تهين كرم بورسين وهي بمثابة إساءة له.

وتقول التغريدة:

“الحمدلله لقد تخلصنا من بعض الأشخاص ومن بعض البيئات”

وكان قد تم تسريب فيديو هاندا أرتشيل مع رجل الأعمال أتاساي كامر وبحسب المعلومات فهي خانت كرم بورسين معه وهذا سبب انفصالهما

أتاساي هو صاحب مجوهرات أتاساي التي أصبحت هاندا الوجه الإعلاني الجديد لها قبل أشهر والفيديو ظهرا فيه بشكل متقارب جداً وحميمي.