شاهد .. لم يعد يستطيع التكلم.. زوجة خالد الصاوي تصدم الجمهور بما أعترفت به لن تصدق ما قالت وكشفت سر مرضه الخطير !؟

انت الان تتابع خبر لم يعد يستطيع التكلم.. زوجة خالد الصاوي تصدم الجمهور بما أعترفت به لن تصدق ما قالت وكشفت سر مرضه الخطير !؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/17 الساعة 06:40 صباحاً | (عمار النجار)

عاني الممثل ​خالد الصاوي​ من إلتهابات شديدة في الأحبال الصوتية منعه الاطباء جرائها عن الكلام. وكشفت زوجته تفاصيلا عن الموضوع مشيرة الى ان خالد ممنوع عن الكلام بأوامر مشددة من فريقه الطبي المعالج بسبب تصويره بعض مشاهد أعماله الفنية في أجواء شديدة البرودة. وأشارت مي كريم ان زوجها أصيب بنزلة برد شديدة ادت الى إلتهاب في الأحبال الصوتية : كان يصور أكثر من عمل في الأيام الماضية، وكان بعود من التصوير في ساعات متأخرة من الليل، وسط أجواء مليئة بالأتربة، مما جعله يصاب بهذه الالتهابات، ومن المتوقع تحسن وضعه الصحي وعودته لتصوير أعماله الفنية بعد 48 ساعة حسب تأكيد طبيبه المعالج.

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