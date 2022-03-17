شاهد .. سعر فستان النجمة ’’هيفاء وهبي‘‘ في عيد ميلادها يصدم الجميع.. لن تتوقعوا الرقم الكبير والذي فاق المعقول !!

انت الان تتابع خبر سعر فستان النجمة ’’هيفاء وهبي‘‘ في عيد ميلادها يصدم الجميع.. لن تتوقعوا الرقم الكبير والذي فاق المعقول !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/17 الساعة 05:10 صباحاً | (عمار النجار)

لم يتوقّع أحد الرقم الصادم الذي دفعته الفنانة اللبنانية الشهيرة هيفاء وهبي، وذلك كـ سعر فستان خاص بعيد ميلادها، حيث تبيّن أنّ الرقم كبير جدًّا.

إليكم سعر فستان هيفاء وهبي

في التفاصيل، بعد أن شاركت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ المتابعين مجموعة صور من إطلالتها في عيد ميلادها، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ولفتت نظرهم بجمالها وأناقتها، تساءلوا عن سعر هذه الإطلالة.

الفستان باللون الوردي والبرتقالي، وبقصة مميزة للغاية، من توقيع دار أزياء Oscar de la renta، وبلغ سعر الفستان 4690 دولار أمريكي.



وكانت هيفا قد رفعت شعرها ودرته عن وجهها بطريقة مميزة وطبقت ماكياج قوي أبرز جمالها، ونسقت مع الفستان حذاء من الكعب العالي باللون البيج، زاد الإطلالة أناقة وجمالاً.