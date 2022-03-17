شاهد .. هنا الزاهد طلعت ’’حامل’’ من أحمد فهمي بعد خروجها من السباق الرمضاني القادم.. و أول تعليق منها صدم الكل !!

انت الان تتابع خبر هنا الزاهد طلعت ’’حامل’’ من أحمد فهمي بعد خروجها من السباق الرمضاني القادم.. و أول تعليق منها صدم الكل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/17 الساعة 04:40 صباحاً | (عمار النجار)

حسمت الفنانة هنا الزاهد مسألة حملها التي اشتعلت مؤخراً على السوشيال ميديا، وذلك في أعقاب خروجها من السابق الرمضاني.

وقالت الفنانة هنا الزاهد إن السبب في خروجها من السباق الرمضاني هذا الموسم؛ اتجاهها للسينما للعمل مع الفنان تامر حسني في فيلمه الجديد الذي يحمل اسم "بحبك".قالت:

اما عن شائعة حملها بمولودها الأول من زوجها أحمد فهمي قالت: (مابردش على الاشاعات وهو مش حقيقي، بس ان شاء الله يحصل).

وقالت هنا، في تصريح خاص لـ"الشروق"، "لن أتحمل عمل مسلسل في دراما رمضان أثناء انشغالي بفيلم بحبك"، مضيفة أنها تبذل مجهودا كبيرا في هذا العمل بالأخص أن النجم تامر حسني هو المخرج للمرة الأولى في حياته ويهتم بأدق التفاصيل لليخرج شيء مشرف للجمهور.

وتسلمت الفنانة هنا الزاهد، جائزة أفضل ممثلة في حفل توزيع جوائز مجلة وشوشة في مصر.