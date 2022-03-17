شاهد .. هوس كريستيانو رونالدو بكرة القدم ينتقل إلى فراش النوم.. جورجينا تكشف بدون خجل ما طلبه منها في الرابعة فجراً والأطفال نائمون !

انت الان تتابع خبر هوس كريستيانو رونالدو بكرة القدم ينتقل إلى فراش النوم.. جورجينا تكشف بدون خجل ما طلبه منها في الرابعة فجراً والأطفال نائمون ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/17 الساعة 03:40 صباحاً | (عمار النجار)

ما من شك أن النجم البرتغالي ولاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي كريستيانو رونالدو هو أحد أكثر اللاعبين تنافسية وهوساً بكرة القدم على مر التاريخ. هذا الهوس كشفت بعض كواليسه صديقته الإسبانية جورجينا رودريغيز، خلال لقاء صحفي أجرته مؤخراً مع صحيفة SS. وقالت رودريغيز: كريستيانو مهووس بكرة القدم ، ذات مرة ايقظني في الرابعة صباحاً يطالب بركلة جزاء! وحقق رونالدو الكثير من الألقاب خلال مسيرته الرياضية ونال خمس كرات ذهبية، ليصبح أهم أسطورة رياضية في البرتغال على مدى تاريخها، وواحد من أهم الرياضيين في العالم.

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