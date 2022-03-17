شاهد .. مفسرة أحلام تناشد المقربين من ’’شيرين عبد الوهاب‘‘ .. وتكشف هذا ما سيحدث لها بالأيام القادمة !!

انت الان تتابع خبر مفسرة أحلام تناشد المقربين من ’’شيرين عبد الوهاب‘‘ .. وتكشف هذا ما سيحدث لها بالأيام القادمة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/17 الساعة 03:10 صباحاً | (عمار النجار)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الفائتة بتصريحات مفسرة الاحلام ​أسماء بدوي​ عن الفنانة ​شيرين عبد الوهاب​، بعد أزمة شيرين الأخيرة وظهورها بإطلالات غير اعتيادية في حفلاتها.

وصدمت بدوي جمهور شيرين باعترافها بأنها شاهدت رؤيا عن الفنانة، وتفسيرها أن شيرين قد تنتهي حياتها بالانتحار، وطالبت المقربين منها بالاهتمام بها.



وكتبت بدوي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي :"اتمنى اللى قريب من الفنانة شرين عبدالوهاب ينتبه عليها، فى رؤيا تحذر من خطر الانتحار باستخدام حبوب والله اعلم، ارجو اللى يعرفها يكون الى جانبها ويدعمها".



وكانت شيرين فاجأت محبيها بإطلالتها مؤخراً خلال حفلها في مهرجان "فبراير الكويت"، بظهورها بوزن زائد، وكذلك ببكائها وتأثرها على المسرح أثناء أدائها الأغاني الحزينة والعاطفية.