شاهد .. لن تصدق ماذا فعلت قناة كويتية بمشهد "صدور الممثلات" في أحد المسلسلات والذي أثار أعجاب الخليجيين !! (صورة)

انت الان تتابع خبر لن تصدق ماذا فعلت قناة كويتية بمشهد "صدور الممثلات" في أحد المسلسلات والذي أثار أعجاب الخليجيين !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/17 الساعة 02:40 صباحاً | (عمار النجار)

أثارت قناة كويتية للدراما جدلا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرضها مسلسل “الكواسر” بطريقة غريبة.

وقامت قناة “الكويت دراما” بحسب ما رصدت (وطن) بالتعتيم على المناطق العارية بجسد ممثلات المسلسل، أثناء عرضه على شاشاتها.

مسلسل “الكواسر”

ومسلسل “الكواسر” هو مسلسل سوري من نمط الميلودراما التاريخية التي عرفت بوصف الفانتازيا.

ويقوم بدور البطولة أسعد فضة وسلوم حداد، مع رشيد عساف وسوزان نجم الدين، بالإضافة إلى عزيز اسكندر ومحمد حداقي، وصبا مبارك ولينا حوارنة وديما بياعة.

ولوحظ أن جميع مشاهد سوزان نجم الدين وغيرها من الممثلات اللائي ظهرن فيها بملابس مكشوفة، تم تعديلها بالتعتيم على منطقة “الصدر المكشوف” لدى الممثلات.

وأثار عرض المسلسل بهذه الطريقة جدلا واسعا بين النشطاء، متسائلين إذا كان المسلسل يحوي مشاهد خادشة أو غير لائقة فلماذا يتم عرضه أساسا.

على الجانب الآخر أيد ناشط هذه الخطوة وكتب:”جزاه الله خيرا. لا تسخروا من أمر الشرع، فالعاقبة غير محمودة لمن فعل ذلك في الدنيا والآخرة.”