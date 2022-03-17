شاهد .. أخيراً أنكشف المستور.. تعرف على سر انسحاب دنيا سمير غانم من مسلسل الكبير أوي؟.. وهوية بديلتها ستصدمك !!

انت الان تتابع خبر أخيراً أنكشف المستور.. تعرف على سر انسحاب دنيا سمير غانم من مسلسل الكبير أوي؟.. وهوية بديلتها ستصدمك !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/17 الساعة 02:10 صباحاً | (عمار النجار)

يعتبر مسلسل الكبير أوي 6 من أكثر المسلسلات التي ينتظر الجمهور عرضها في رمضان 2022، حيث يمثل الجزء الجديد عودة للنجم أحمد مكي لشخصيته الشهيرة الكبير التي قدمها مسبقًا على مدار 5 أجزاء، وكانت تعتبر من أكثر الشخصيات الكوميدية التي نالت إعجاب الجمهور في السنوات الأخيرة.

ويعود أحمد مكي لتقديم شخصية "الكبير أوي" في الجزء السادس من المسلسل بعد توقف دام 7 سنوات، حيث إنه كان قد قدم الموسم الخامس من العمل عام 2015، لكنه لم يلق النجاح الذي حققته المواسم الأربعة السابقة لعدة أسباب من بينها عدم مشاركة النجمة دنيا سمير غانم التي اشتهرت بأداء دور "هدية" زوجة الكبير.

وبالرغم من النجاح الساحق الذي حققه المسلسل في الأجزاء الأربعة الأولى إلا أن الجزء الخامس خالف التوقعات ولم يظهر بالشكل المنتظر الذي اعتاد عليه جمهور المسلسل، لأسباب متعددة منها عدم تركيز أحداثه على قرية المزاريطة سوى في الحلقات الأخيرة، وغياب دنيا سمير غانم التي اكتفت من شخصية هدية وقررت تركها والبدء في تقديم أعمال جديدة.

ووقتها أوضحت دنيا أنها قدمت 4 أجزاء من العمل ولم تعد تشعر أن بوسعها تقديم جديد من خلال دور "هدية"، واتفقت مع أحمد مكي على الانسحاب من العمل وعدم المشاركة في الجزء الخامس، والبدء في رحلتها الجديدة نحو البطولة المطلقة من خلال تقديم مسلسل "لهفة".

ومع أنباء عودة مسلسل الكبير أوي في موسم سادس جديد بدأ البعض يتساءل عن مصير دور هدية، وتردد أن الفنانة الشابة رحمة أحمد هي من ستقوم بأداء تلك الشخصية بدلًا من دنيا، قبل أن يظهر البرومو الرسمي للموسم السادس ونجد أن رحمة سوف تقدم دورًا مختلفًا عن دور هدية، فستقوم بتجسيد دور زوجة جديدة للكبير أوي بعدما فقد هدية للأبد، وتتعرض معه للعديد من المواقف الكوميدية.

وبمجرد طرح البرومو الرسمي للمسلسل، تصدر اسم رحمة الترند، وتداول الجمهور العديد من المعلومات عنها، حيث إنها بدأت مشوارها في الفن من خلال مسرح الجامعة قبل حوالي 9 سنوات، فيما كانت أول مشاركة احترافية لها من خلال برنامج "ثلاثي ضوضاء الحياة"، لتقدم عدة حلقات، ثم شاركت في بعض حلقات برنامج "أمين وشركاه" إضافة إلى عدة مسرحيات، وفازت رحمة أحمد بجائزة أفضل ممثلة من مهرجان يوسف شاهين السينمائي للأفلام القصيرة عن فيلم "الظل"، كما شاركت في بطولة مسلسل "قصر النيل" الذي عرض برمضان الماضي