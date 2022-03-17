شاهد .. زوجة الوليد مقداد نجم طيور الجنة نور غسان تتغزل بزوجها برسالة لافته فاجأت الجمهور !! (صورة)

انت الان تتابع خبر زوجة الوليد مقداد نجم طيور الجنة نور غسان تتغزل بزوجها برسالة لافته فاجأت الجمهور !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/17 الساعة 01:40 صباحاً | (عمار النجار)

نشرت ​نور غسان مقداد​ زوجة نجم قناة ​طيور الجنة​ واليوتيوبر ​الوليد مقداد​ صورا لهما على الثلج، وذلك على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي. ووجّهت نور رسالة رومانسية لزوجها، اذ علّقت بالقول: "كل يوم بتأكد أنه وجودك معي هو أحلى شي بحياتي".

وكان كشف الوليد مقداد وزوجته نور غسان عن بعض التفاصيل التي أراد المتابعون معرفتها، فأجابا عن سؤال "من ينفعل أكثر"، لترد نور وتعترف بأنها هي صاحبة هذا الطباع أكثر من زوحها، وفي سؤال ثاني وُجّه لها، يقول: "هل سمعت مرة زوجك يشخر؟"، لترد ان الوليد لا يشخر لكن وهو جالس يتنفس بشكل قوي ويُعطي صوت، وعندها تنفعل منه بسبب ذلك.

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