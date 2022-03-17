شاهد .. الإعلامية المصرية ’’رضوى الشربيني‘‘ تصدم الجمهور بعد ظهورها بملامح مختلفة..والجمهور يتساءل هل هذه رضوى ؟؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر الإعلامية المصرية ’’رضوى الشربيني‘‘ تصدم الجمهور بعد ظهورها بملامح مختلفة..والجمهور يتساءل هل هذه رضوى ؟؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/17 الساعة 01:10 صباحاً | (عمار النجار)

فاجأت الإعلامية المصرية ​رضوى الشربيني​ متابعيها بأحدث صور لها نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي .

وظهرت رضوى بقمة أناقتها مرتديةً فستان طويل باللون الأخضر وحذاء شتوي باللون البنفسجي بإطلالة إعتبرها كثيرون "لافتة"، وما أثار بلبلة ملاحظة البعض تغيير ملامح رضوى إذ علق البعض أنها خضعت لعملية تجميل غيرت وجهها.



وكانت عبرت الشربيني عن فرحها مؤخراً بالإحتفال بيوم المرأة العالمي في المغرب، ونشرت في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وأرفقت رضوى الصور بتعليق كتبت فيه: "رغم اختزال البعض لجزء من كلماتي.. الا انني سعيدة وفخورة للاحتفال بيوم المرأة العالمي في بلدي الثاني المغرب مع المرأة المغربية.. لأنها كما ذكرت امرأة مثقفة.. متزنة.. عطوفة وحنونة.. تعرف مالها وما عليها وقادرة على نيِّل حقوقها.. كريمة.. انيقة.. عصرية شكرا على حسن الاستقبال و كرم الضيافه".