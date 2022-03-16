شاهد .. نجمة الوسط الفني ’’هند صبري‘‘ تكشف بكل جرأة و دون ذرة خجل عن التنازلات التي قدمتها لدخول المجال الفني !!

انت الان تتابع خبر نجمة الوسط الفني ’’هند صبري‘‘ تكشف بكل جرأة و دون ذرة خجل عن التنازلات التي قدمتها لدخول المجال الفني !! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/17 الساعة 12:10 صباحاً | (عمار النجار)
اعترفت الحسناء الفنانة التونسية هند صبري دون خجل بتقديم تنازلات للمخرجين من أجل دخول المجال الفني بعد أن وجلته في بداياتها الفنية.
وأكدت الفنانة هند صبري أنها قدمت في بداياتها بعض الأفلام غير الـمقنعة بالنسبة إليها لاحتوائها شيئاً مبالغاً من الجرأة.
وفي إحدى مقابلاتها التلفزيونية قالت الحسناء التونسية إنها ليست من أنصار الفكرة القائلة "أن أجلس في منزلي ولا أمثل، بدلاً من تقديم بعض التنازلات".
وأردفت الفنانة التونسية هند صبري: "لحسن الحظ أن أفلامي الجيدة أكثر من التافهة".
وأضافت خاتمة: "قدمت بعض التنازلات في سبيل الانتشار، ساهمت في خروج أفلام لي دون الـمستوى، لكني الآن بدأت أشارك في صنع قواعد اللعبة بعد أن حققت الانتشار".
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