أخبار اليمن : 5 شهداء من أسرة واحدة بانفجار لغم في الحديدة

5 شهداء من أسرة واحدة بانفجار لغم في الحديدةاستشهد 5 مواطنين من أسرة، اليوم، جراء إنفجار لغم من مخلفات العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في بيان، أن 5 مواطنين من أسرة واحدة استشهدوا في منطقة كيلو 16 بالحديدة جراء انفجار مخلفات للعدوان.

وأشار المركز إلى أنه رصد منذ بداية شهر مارس الجاري استشهاد وإصابة 28 مدنيا جراء انفجار القنابل العنقودية ومخلفات الحرب.

ويسجل المركز التنفيذي كل يوم ضحايا بسبب التلوث الكبير للقنابل العنقودية وعدم توفير مستلزمات تأشير المناطق الملوثة بالقنابل العنقودية ومخلفات الحرب.