شاهد .. ماهلاغا جابري تفجر الأنترنت بقطعة قماش خفيفة كشفت ما تحتها وأجزاء كبيرة من جسدها !!

انت الان تتابع خبر ماهلاغا جابري تفجر الأنترنت بقطعة قماش خفيفة كشفت ما تحتها وأجزاء كبيرة من جسدها !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/16 الساعة 11:40 مساءً | (عمار النجار)

نشرت عارضة الأزياء الإيرانية ​ماهلاغا جابري​ مجموعة صور جديدة في حسابها الخاص عبر موقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت ماهلاقا بالصور من داخل منزل زجاجي في كوستا ريكا، أثناء تقضية بعض أوقات الراحة والترفيه، وأطلت على متابعيها بإطلالة ساحرة كما وصفها المتابعون، وارتدت فستان أسود راقي، تميز بقصته الفريدة من نوعها، وبدا مفتوحا من الأمام وطويلا من الجهة الخلفية، وتركت شعرها الطويل منسدلا على ظهرها وتميزت بتسريحته.



وفي رصد التعليقات أبدى المتابعون عن إعجابهم الكبير بإطلالة جابري الأخيرة التي خطفت فيها أنظار محبيها، وعلق أحدهم قائلا: "أميرة في إطلالتها" "متألقة مع غروب الشمس".



الجدير ذكره أن ماهلاغا جابري اعتادت على نشر هذا المحتوى من الصور الذي يظهر تفاصيل جمالها وتألقها في إطلالاتها التي ترضي الجمهور.