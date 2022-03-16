شاهد .. الزعيم ’’عادل إمام‘‘ حاول السخرية من مبروك عطية فجاءه الرد القاسي والذي لم يكن ينتظره !!

انت الان تتابع خبر الزعيم ’’عادل إمام‘‘ حاول السخرية من مبروك عطية فجاءه الرد القاسي والذي لم يكن ينتظره !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/16 الساعة 11:10 مساءً | (عمار النجار)

من منا لم يلتفت إلى طريقة الشيخ مبروك عطية خلال فتاويه ومقابلاته التلفزيونية أو حتى خلال ظهوره عبر قنواته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

يملك الشيخ عطية طريقة مميزة تحمل حساً فكاهياً استثنائي، الأمر الذي دفع حتى عادل إمام للتنبه لحسه الكوميدي الكبير.

وبطريقة ساخرة قلد إمام مبروك عطية، منتقداً له على طريقته في اختلاف لهجته عن استقبال ضيوفه والتي تتغير حدتها عند معرفته لهوية المتصل إذا كان من مصر أو من دول الخليج خصوصا السعودية.

وفي إحدى مقابلاته التلفزيونية، قال الزعيم عادل إمام: "طيب في واحد حقول لك عليه مش حقول اسمه هو يقول بيكلمه واحد من مصر قال له ايه يا سيدي نعم قال له في الكتاب الفلاني بصفحه 17 في الجنب حتلاقي مكتوب كذا وكذا ومش عيزين قلبة دماغ".

وأضاف: "ويتكلم حد من السعوديه يقول له ايوة انت مبسوط.. هو اصلا بيدلعه وبيدلع الشخص اللي بيكلمه من السعوديه او من الخليج".

ومع إن الزعيم عادل إمام لم يذكر اسم الداعية مبروك عطية، إلا أن الأخير عرف أنه المقصود في الكلام، ليرد حينها على انتقاد الزعيم بقوله: "تحياتي للفنان عادل امام المحترم اللي اشوفه افرح واتفرج عليه اقول موهوب لكن يتكلم في الدين والسياسة أقول له اصطب خليكي في مجالك يا بيضه يا كبيرة يا امورة".

وأضاف وفقا لمتابعة "أحداث نت": "فانا لا أسخر منك ولا اقلدك وأنت بتمثل وانت لا تسخر مني يا عدووله ولاتسخر وانا بقول العلم يا حبيبي اللي قضيت فيه عمر كبير اوي وبقيت فيه زعيم بحق وحقيقي".

وتابع: "يا استاذ عادل ويا استاذ معدول ويا كل عدووله في الدنيا أنا مليش دعوة في حد ولا بسبق لسان اقدر اقول لحد كلمه تسيئه وخليك ياللي انا بتبهرني في مجالك بلاش تتكلم عني اتكلم عني يا حبيبي لو كنت ابن كارك ومعرفتش أمثل كويس".