شاهد .. كبرت وأصبحت رمز الجمال والشهرة.. خمنوا من هذه الطفلة والذي أصبحت من اجمل فنانات الوسط الفني !! (صورة)

انت الان تتابع خبر كبرت وأصبحت رمز الجمال والشهرة.. خمنوا من هذه الطفلة والذي أصبحت من اجمل فنانات الوسط الفني !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/16 الساعة 10:40 مساءً | (عمار النجار)

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لطفلة جميلة لفتت أنظار المتابعين بخفة دمها الواضحة. الصورة للنجمة اللبنانية ​هيفا وهبي​، وبدت ملامحها واضحة وتشبه نفسها إلى حد كبير، كما تفاعل المتابعون مع ملامحها البريئة وعينيها الكبيرتين الجميلتين.

وكانت هيفا قد نشرت مجموعة صور لها على حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي، من أحدث جلسة تصوير لها.

وظهرت هيفا وهبي بإطلالة ساحرة حيث ارتدت فستاناً أسود أنيقاً من طراز الجانب الواحد واللامع البراق من الأعلى، أما من الناحية الجمالية فقد طبقت النجمة اللبنانية ماكياجا ناعما أظهر تفاصيل جمالها.

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