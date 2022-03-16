شاهد .. الكشف عن حجم الثروة الحقيقية للنجم الشهير «أبو تريكة».. الرقم خيالي وفاق كل التوقعات والمعقول ؟!

انت الان تتابع خبر الكشف عن حجم الثروة الحقيقية للنجم الشهير «أبو تريكة».. الرقم خيالي وفاق كل التوقعات والمعقول ؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/16 الساعة 10:10 مساءً | (عمار النجار)

يعتبر محمد أبو تريكة أحد أبرز لاعبي كرة القدم في تاريخ مصر وأكثرهم شعبية في العالم العربي، وحصد خلال مشواره الكروي الكثير من الألقاب مع ناديه الأهلي ومنتخب مصر، قبل أن يعتزل في 2013.

لم يتميز أبو تريكة خلال مسيرته بموهبته الفذة فقط، لكنه لفت الأنظار بأخلاقه وشعبيته التي امتدت لجميع أنحاء الوطن العربي، حتى أطلق عليه الجمهور لقب “أمير القلوب”.

عاش محمد أبو تريكة معاناة كبيرة في طفولته تحدث عنها في كثير من الأحيان، لكن معاناته استمرت حتى بعد احترافه كرة القدم، فقد قضى الثلث الأول من مسيرته في نادي الترسانة، ولم يكن يحصل على أجرٍ كبير. لكن في عام 2004، انتقل أبو تريكة للنادي الأهلي وهو في سن 26 عامًا، وسرعان ما أصبح النجم الأول للجيل الذهبي للشياطين الحمر تحت قيادة مانويل جوزيه والذي فاز بكل شيء.

استمر مع القلعة الحمراء حتى اعتزل كرة القدم، ولم يغادره إلا 6 أشهر فقط على سبيل الإعارة لبني ياس الإماراتي، وسرعان ما عاد ليعتزل في النادي الأهلي.

لكن، كم تبلغ ثروة محمد أبو تريكة؟ وما هي مشاريعه التجارية وأعماله الخيرية؟ الإجابة تجدها في الأسطر التالية.

ما هي ثروة محمد أبو تريكة؟

لا يتم الإعلان بشكلٍ رسمي عادةً في الوطن العربي عن ثروات اللاعبين، لكن هناك بعض المصادر التي يمكن أن نتعرف من خلالها على ثروة أبو تريكة.

في عام 2008، نقلت إحدى المواقع المصرية تقرير عن مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، أشار إلى أن ثروة محمد أبو تريكة تقدر بحوالي 10 ملايين يورو، وجاء حينها في المركز 29 بين أغنى لاعبي كرة القدم في العالم.

لكن التقرير الأخير الذي خرج عن ثروة أبو تريكة كان في العام الماضي، والذي أكد أن ثروة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق تقدر بحوالي 23 مليون جنيه مصري