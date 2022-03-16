شاهد .. أمل الشهراني تفجر غضب السعوديين وتظهر بوضيعة فاضحة رفقة حبيبها الأمريكي !

انت الان تتابع خبر أمل الشهراني تفجر غضب السعوديين وتظهر بوضيعة فاضحة رفقة حبيبها الأمريكي ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/16 الساعة 09:40 مساءً | (عمار النجار)

شاركت الناشطة السعودية، أمل الشهراني، متابعيها عبر “سناب شات”، لحظاتها الحميمية مع حبيبها الأمريكي جوني. قبلة حميمية

وظهرت أمل الشهراني بالفيديو الذي رصدته وطن”، وهي تسبح مع جوني مرتدية بيكيني أحمر. كما ظهرت أمل في صورة أخرى وهي تنظر إلى الكاميرا، بينما يقوم حبيبها بتقبيلها قبلة حميمية. سعوديون يهاجمون أمل وتعرضت الناشطة السعودية لهجوم لاذع من أبناء شعبها، فجاء في التعليقات: “غدا حبيبك هذا سيرميك عند كنيسه أو عند ملجأ. وغدا ستعرفين قيمة الوطن . من طلع من داره قل مقداره . وتجين في مقطع فيديو تبكين أنقذوني أنقذوني الوطن لا يعوض هو الملجأ لمن لا مأوى له وهو الحضن الدافئ”.

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