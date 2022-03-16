شاهد .. بطل مسلسل الاختيار.. رفض العمل مع الزعيم عادل إمام وكشف أسرار خطيرة لم يجرؤ غيره الكشف عنها !!

انت الان تتابع خبر بطل مسلسل الاختيار.. رفض العمل مع الزعيم عادل إمام وكشف أسرار خطيرة لم يجرؤ غيره الكشف عنها !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/16 الساعة 09:10 مساءً | (عمار النجار)

استطاع الفنان كريم عبد العزيز أن يحتل مكانة خاصة فى قلوب جمهوره منذ ظهوره على شاشة السينما أو التليفزيون، وذلك لتميزه فى أداء أدواره التى تنوعت بين الكوميديا والأكشن، واستطاع أن يحقق إيرادات كبيرة فى شباك تذاكر السينما المصرية.

في 17 آب/ أغسطس عام 1975، ولد كريم محمد عبد العزيز في حي العجوزة بالقاهرة، واسمه الفني كريم عبد العزيز، والده هو المخرج محمد عبد العزيز وعمه المخرج عمر عبد العزيز.

كما إن شقيقات والدته هن الممثلة ​سميرة محسن​ والكاتبة نوال مصطفى، إذاً نشأ كريم في بيئة فنية جعلته يبدأ الفن منذ نعومة اظافره فمثل وهو لا يزال في مرحلة الطفولة في أكثر من فيلم بدأها بـ"البعض يذهب للمأذون مرتين" في عام 1978 حيث كان لا يزال بعمر الـ 3 سنوات فقط.

وبعدها قدم "قاتل مقتلش حد" عام 1979 وانتبهوا أيها السادة في عام 1980 والمشبوه أمام ​عادل إمام​ و​سعاد حسني​ في عام 1981، وفي عام 1986 شارك في "منزل العائلة المسمومة قبل أن يتوقف عن التمثيل ليركز على دراسته وبالفعل انضم لمعهد السينما في عام 1994 وتخرج من قسم الإخراج في عام 1997، وعمل كمساعد مخرج لفترة قصيرة لكنه قرر بعدها أن يتجه للتمثيل بعد أن اختاره شريف عرفة ليقدم دوراً في فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة" عام 1998 أمام ​أحمد زكي​ و​سناء جميل​ و​منى زكي​، ليكون بداية الإنطلاقة الحقيقية له بعد أن تجاوز الطفولة واصبح في سن الشباب.

وبعدها وقع اختيار الفنانة سميرة احمد عليه ليشاركها مسلسل "امرأة من زمن الحب" في العام نفسه.

أعماله

البطولة الأولى لـكريم عبد العزيز كانت من خلال فيلم "ليه خلتني أحبك" أمام ​حلا شيحة​ ومنى زكي عام 2000، وكانت هذه البداية نحو النجومية التي حظي بها في ما بعد، وكان قبلها بعام قد شارك في أفلام مثل "عبود على الحدود" مع ​علاء ولي الدين​ ، و"جنون الحياة" مع ​إلهام شاهين​، وبعد ان حصل على فرصته في البطولة قدم أفلاماً مثل "حرامية في كي جي تو" مع ​حنان ترك​، "حرامية في تايلاند" و"الباشا تلميذ" مع ​غادة عادل​، و"أبو علي" مع منى زكي، والتي قدم معها أيضاً فيلمه "ولاد العم"، ومن أفلامه "واحد من الناس" و"في محطة مصر" مع ​منة شلبي​، و"خارج على القانون" و"فاصل ونعود" و"​الفيل الأزرق​" بجزئيه و"نادي الرجال السري".

وفي الدراما التلفزيونية قدّم كريم عبد العزيز "الزيبق" و"الهروب"، وقدّم مسرحية "حكيم عيون" ، إضافة إلى أكثر من عمل فني منها فيلمه مع ​أحمد عز​ "كيرة والجن" وفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" و"الفيل الأزرق 3".

كما استطاع كريم عبدالعزيز أن يضع اسمه بين أسماء عمالقة الفن في وقت قصير من التحاقه بمجال التمثيل، لما يمتلكه من موهبة في تقمص واتقان الأدوار، وهو من نجوم الصف الاول في السينما المصرية.

رفضه العمل مع الزعيم

رغم أن الكثير من الفنانين الشباب يطمحون للعمل مع الزعيم عادل امام والوقوف امامه في عمل مشترك، وخاصة المبتدئين، إلا أن هنالك آخرون أيضا يرفضون العمل مع الزعيم ولهم اسباب ومبررات كثيرة مثل الفنان كريم عبدالعزيز الذي رفض التمثيل معه.

ويشار إلى أن كريم عبد العزيز، سبق له العمل مع الفنان عادل إمام في فيلم المشبوه؛ وهو طفل صغير بداية مشواره الفني، وبعد هذه التجربة رفض كريم عبدالعزيز مرارا و تكرارا العمل مرة أخرى مع الزعيم.

وقال كريم عبد العزيز في حوار تليفزيوني سابق ان سبب رفضه التمثيل مع الزعيم، يعود إلى أن العمل معه يعرض الممثل الى الاهانة. مضيفا أن عادل امام يسيطر في كواليس العمل، وتصل هذه السيطرة الى الضرب والاهانة احيانا حتى لو على سبيل الكوميديا، وهذا مرفوض لان ذلك يظهر الممثل امام المشاهد بأنه ليس له كرامة.

واضاف الفنان كريم عبد العزيز، إنه أدى مشهد وعمره ثلاث سنوات، مع الفنان عادل إمام ولبلبة، مضيفاً أنه قدم دورا مع عادل إمام وسعاد حسنى وسعيد صالح فى فيلم "المشبوه".

وتابع: "كنت طفل، ولا فاهم حاجة، وعادل إمام وسعيد صالح كانوا مفهميني أننا عاملين عصابة وجايين نهزر، وأقول كلام جوه الشوت وبره الشوت".

وكشف الفنان عبد العزيز أسباب قلة ظهوره فى الإعلام، وغيابه لسنوات عن الظهور بالبرامج وإجراء الحوارات، وذلك خلال حلوله ضيفًا على برنامج "سهرانين" الذى يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON E.

وأوضح كريم أنه مخطئ في قلة ظهوره بالإعلام، ولكنه لا يدري لماذا يبتعد عن الظهور بالبرامج وكذلك عن مواقع التواصل الاجتماعى، قائلا: "مش عارف والله أنا مقل ليه.. بس يمكن عشان أنا مش من نوعية الناس اللى تحب تطلع تقول أنا أكلت إيه وشربت إيه وتحب تعمل إيه، بحب أتكلم بأفلام".

لفت عبد العزيز، إلى أنه لا ينشغل كثيرًا بمواقع التواصل لأنه يدرك جيدًا أنه ربما يكون لديه حساب عليه 20 مليون متابعا، لكنه غير مؤثر في إيرادات فيلم أو انتشار مسلسل، وبالتالي ليس الانتشار على السوشيال ميديا هو الأساس في النجاح الآن، مضيفًا: "أكيد أنا غلط في قلة تفاعلي عليها بس مش عارف احسبها غير كده".

يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم عبد العزيز كان مسلسل الاختيار 2 الذي عرض في رمضان الماضي وجسد بطولته إلى جانب الفنان أحمد مكي ولاقى المسلسل نجاحا غير مسبوق.