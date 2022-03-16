الشوافي يحذر: تقلبات جوية حادة وموجة غُبار هي الأقوى
كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي اليوم عن تقلبات جوية حادة تنتظرها مُعظم محافظات الجمهورية، رياحُ قوية وموجة غبارية واسعة، مُترافقة بكتلة هوائية باردة خلال الساعات القادمة تستمر حتى صباح السبت.
وقال الفلكي الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، تشير الصور والخرائط العددية للاقمار الصناعية التي حركة كتلة هوائية باردة نسبيا في المنتصف الشرقي لشبه الجزيرة العربية مصحوبة برياح سطحية نشطة لتشكل موجة محملة بالغبار والاتربه تاخذ المسار الجنوبي الى جنوبي غربي ومتوقع خلال 48 ساعة القادمة (من فجر الخميس الى فجر السبت 19 مارس 2022).
وأشار الشوافي إلى أن موجة الغبار ستؤثر على مناطق واسعة من اليمن، خصوصاً المناطق الشرقية والصحراوية من المهرة وحضرموت وشبوة ومارب والجوف، وقد تمتمد الى اجزاء من الهضاب الشرقية، وحتى السواحل الشرقية والهضاب الداخلية، واجزاء واسعة من المرتفعات الغربية من صعدة الى ذمار، وقد تمتد بشكل اخف الى أجزاء من إب وتعز.
ودعا الفلكي اليمني الجميع إلى توخي الحذر.
وتوقع الفلكي الشوافي هطول بعض الأمطار المتفرقة على اجزاء من السهول الساحلية الغربية وأجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية المحاذية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : الشوافي يحذر: تقلبات جوية حادة وموجة غُبار هي الأقوى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.