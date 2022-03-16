شاهد .. شاب يقوم بفعل فاضح مع ميريام كلينك ويتسبب بإنهيارها .. (تفاصيل ما حدث)

انت الان تتابع خبر شاب يقوم بفعل فاضح مع ميريام كلينك ويتسبب بإنهيارها .. (تفاصيل ما حدث) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/16 الساعة 08:40 مساءً | (عمار النجار)

خلال اطلالتها مع الاعلامية رابعة الزيات على قناة لنا ضمن برنامج شو القصة، كشفت عارضة الأزياء اللبنانية ميريام كلينك الكثير من تفاصيل حياتها الشخصية، وعلاقتها بوالدتها وتعرضها للسرقة، ما ادى الى خسارتها كامل ثروتها.

وأكدت ميريام بعد وفاة والدها قام المحامي الذي تعرفه بسرقة كل ثروتها، واخذ 7 مليون دولار ما جعلها تخسر كل شيء،وقالت: "وصلت لمرحلة ما بقا معي مصاري ابدا".

وفي واقعة غريبة، أشارت كلينك عن محاولة احدى صديقاتها قتلها بطريقة غريبة، حيث انها قامت بزيارتها في منزلها، واخفت اصابتها بفيروس كورونا محاولة نقل العدوى اليها، حسب قولها.

أما فيما يخص علاقتها بوالدتها، كشفت ميريام كلينك للمرة الأولى خلال اللقاء، ان والدتها تركتها وهي طفلة لأنها فتاة ولم تخلق صبيا، ما أدى إلى انهيارها على الهواء، وانسحبت من البرنامج، ثم عادت لإكمال الحلقة.

وكانت ميريام قد نشرت في وقت سابق فيديو عبر حسابها الخاص على انستغرام، ظهرت فيه مع الإعلامية رابعة الزيات، حيث كانت رابعة تتغزل بجمال عيون ميريام لترد الأخيرة ممازحة: "انتي الحلوة بس مش طايقتك".

يذكر ان ميريام كلينك من اكثر الشخصيات إثارة للجدل بسبب إطلالاتها الجريئة وشبه العارية، من خلال الصور التي تشاركها عبر حسابها في انستغرام، وتتعرض بها للغنتقاد بشكل دائم، او بسبب تصريحاتها الجريئة وارائها السياسية في لبنان.